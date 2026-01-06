Gold Rate in Bihar: बिहार में सोना सस्ता होगा या महंगा? जानें 7 जनवरी 2026 का अनुमानित भाव

Gold Rate in Bihar: वहीं बात करें अगर 7 जनवरी 2026 की को बिहार में सोने का भाव थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि 6 जनवरी को 24 कैरेट सोने का भाव लगभग ₹143,921 प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट का ₹132,589 प्रति 10 ग्राम है, जो कि एक दिन पहले से अधिक है, इसलिए 7...

Gold Rate in Bihar: बीते कुछ दिनों में सोने की कीमतों (Gold Rate) में उछाल देखने को मिल रहा है। अगर बात करें बिहार की तो राज्य के प्रमुख शहरों में भी सोने के दामों (Bihar Mein Sone Ka Rate) में हलचल देखने को मिली है। आज यानी 6 जनवरी को बिहार में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹143,921 प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि 7 जनवरी 2026 (Gold Rate 07 January 2026) को बिहार में सोने का भाव आज (6 जनवरी 2026) के भाव से थोड़ा बढ़ सकता है।



इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, आज यानी 6 January 2026 को बिहार में 24 कैरेट सोने (24 Carat Gold Today) की कीमत ₹143,921 प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं 22 कैरेट सोने (22 Carat Gold Rate today) की कीमत आज ₹132,589 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है।



वहीं बात करें अगर 7 जनवरी 2026 की को बिहार में सोने का भाव थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि 6 जनवरी को 24 कैरेट सोने का भाव लगभग ₹143,921 प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट का ₹132,589 प्रति 10 ग्राम है, जो कि एक दिन पहले से अधिक है, इसलिए 7 जनवरी 2026 को भी कीमतों में मामूली उछाल या स्थिरता की उम्मीद है।

सोने का अनुमानित भाव (7 जनवरी 2026):

24 कैरेट सोना (10 ग्राम): लगभग ₹1,43,000 - ₹1,44,000 के आसपास रहने की संभावना है, जो 6 जनवरी के भाव से थोड़ा ऊपर हो सकता है।

22 कैरेट सोना (10 ग्राम): लगभग ₹1,32,000 - ₹1,33,000 के आसपास रहने की उम्मीद है।

ध्यान रखें-

सोने की कीमतें हर दिन बदलती हैं और यह अनुमानित दरें हैं। सटीक भाव के लिए, आपको 7 जनवरी 2026 की सुबह स्थानीय ज्वेलर से पुष्टि करनी होगी।

विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में सोने की मांग में तेजी देखी जा सकती है। ऐसे में Gold Price में इजाफा (Gold Price Rise) की संभावना भी बढ़ जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर और क्रूड ऑयल के उतार-चढ़ाव का असर सीधे सोने की कीमतों पर पड़ रहा है।



(नोट: ये कीमतें IBJA द्वारा जारी दरों पर आधारित हैं और स्थानीय कर व मुनाफा जोड़ने के बाद दुकानों पर इनमें थोड़ी भिन्नता हो सकती है।)