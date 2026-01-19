Patna Crime News: पटना में NEET की तैयारी कर रही दूसरी छात्रा की संदिग्ध मौत, परिजनों ने जताया हत्या का शक

बिहार की राजधानी पटना में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारी कर रही छात्राओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं।

Patna Crime News: बिहार की राजधानी पटना में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारी कर रही छात्राओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। चित्रगुप्त नगर स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल की घटना अभी चर्चा में ही थी कि अब राजधानी में एक और नीट अभ्यर्थी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत सामने आ गई है।

ताजा मामला एग्जीबिशन रोड इलाके में स्थित परफेक्ट गर्ल्स पीजी हॉस्टल का है, जहां रहकर नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की 6 जनवरी को मौत हो गई। मृतका मूल रूप से औरंगाबाद जिले के गोह थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। छात्रा की मौत के बाद परिजनों ने इसे आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए पूरे मामले को साजिशन हत्या करार दिया है।

पिता ने हॉस्टल संचालक और वार्डन पर लगाए गंभीर आरोप

मृतका के पिता धर्मेंद्र ने गांधी मैदान थाने में दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को हॉस्टल में लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। उन्होंने हॉस्टल संचालक विशाल अग्रवाल, रणजीत मिश्रा और वार्डन खुशबू कुमारी सहित अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

परिजनों का दावा है कि उनकी बेटी की मौत को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई, जबकि वास्तविकता कुछ और है। पिता का कहना है कि यह पूरी घटना पूर्व नियोजित साजिश के तहत की गई हत्या है।

शव को लेकर परिजनों ने उठाए सवाल

परिवार का आरोप है कि घटना के समय न तो पुलिस मौजूद थी और न ही परिजनों को सूचना दी गई। उनकी बेटी के शव को पहले ही बेड पर रखा गया था और पुलिस के पहुंचने पर शव को पीएमसीएच भेज दिया गया। जब परिजन मौके पर पहुंचे और वीडियो फुटेज के साथ शव की हालत देखी, तब उन्हें यकीन हो गया कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला है।

दूसरा आवेदन देकर जांच की मांग, नए नाम भी शामिल

गौरतलब है कि इस मामले में पहले दिए गए आवेदन में परिजनों ने हड़बड़ी में दो लोगों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए आत्महत्या की बात कही थी। लेकिन अब नए सिरे से दिए गए आवेदन में उन्होंने साफ तौर पर हत्या का आरोप लगाया है।

परिजनों ने अपने ताजा आवेदन में दो युवकों—मुशाहिद रेजा और मुकर्रम रेजा—का भी नाम लिया है। मुशाहिद रेजा पूर्णिया जिले के वायसी थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया गया है, जबकि मुकर्रम रेजा पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के दालकोला थाना क्षेत्र का निवासी है। परिवार ने पुलिस से निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है।