बिहार पुलिस में सेना से सेवानिवृत चालकों के लिए खुशखबरी, मानदेय बढ़ाने का हुआ ऐलान; जानें अब कितना मिलेगा

Edited By Harman, Updated: 22 Jan, 2026 05:03 PM

honorarium for retired army drivers in the bihar police has been increased

Bihar News : बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को बताया कि बिहार पुलिस में सेना से सेवानिवृत चालकों का मानदेय 25 हजार से बढ़ा कर 30 हजार प्रति माह किया जायेगा। सम्राट चौधरी ने आज बयान जारी कर कहा कि राज्य में आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) के अंतर्गत तैनात ईमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स के चालकों की सेवा अवधि को एक साल के लिए विस्तार दिया गया है। साथ ही उनके मानदेय बढ़ाने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

सेना से सेवानिवृत चालकों के सेवा विस्तार को मिली स्वीकृति

उपमुख्यमंत्री चौधरी ने कहा कि ईआरएसएस परियोजना के संचालन के लिए कुल 4426 चालक पद स्वीकृत हैं। इनमें 3418 चालक सिपाही एवं 1009 चालक हवलदार के पद शामिल हैं। इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रगति पर है। भर्ती एवं प्रशिक्षण की प्रक्रिया पूरी होने में पर्याप्त समय लगने की संभावना है। ऐसे में कार्य को सुचारू बनाए रखने के लिए आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गनाइजेशन दानापुर के माध्यम से लिए गए सेना से सेवानिवृत चालकों के सेवा विस्तार को स्वीकृति प्रदान की गई है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि गृह विभाग के पूर्व निर्णय के अनुसार इन सेवानिवृत चालकों की सेवा अवधि मार्च 2026 तक बढ़ाई गई थी, जो अब समाप्त होने वाली है। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एक वर्ष के अतिरिक्त सेवा विस्तार को मंजूरी दी गई है। चालकों का पहले 25 हजार रुपये था अब 30 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय, 4,000 रुपये वार्षिक वर्दी भत्ता दी जाएगी। एक वर्ष के सेवा विस्तार पर कुल एक सौ इकसठ करोड़ ग्यारह लाख चौरासी हजार रुपये का खर्च अनुमानित है।

112 सेवा में रिस्पांस टाइम को कम करने की तैयारी

उपमुख्यमंत्री चौधरी ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार पुलिस व्यवस्था को सुद्दढ़ और मजबूत बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। हाल के दिनों में पूर्वी चम्पारण में पुलिस अधीक्षक के नए कार्यालय भवन, रोहतास के डिहरी पुलिस केन्द्र में रक्षित कार्यालय एवं शस्त्रागार भवन तथा लखीसराय पुलिस केन्द्र में महिला पुलिस कर्मियों के लिए 200 बेड क्षमता वाले आधुनिक बैरक के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही 112 सेवा में रिस्पांस टाइम को कम करने के लिए भी लगातार कार्य किए जा रहे हैं और अब इसी कड़ी में ईमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स के चालकों की सेवा अवधि को एक साल के लिए विस्तार दिया गया है।

 

