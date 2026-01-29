पुलिस ने रुकवाई संदिग्ध ऑटो, तलाशी में मिली ऐसी चीज...देखकर फटी रह गईं आंखें

Bettiah News: बिहार में पश्चिमी चम्पारण के सहोदरा थाना क्षेत्र में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 44 वाहिनी, नरकटियागंज ने भारत-नेपाल सीमा पर बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ गांजा जब्त किया है।एसएसबी के 'ए' समवाय भीखनाठोरी के बाह्य सीमा चौकी तीन के सहायक...

Bettiah News: बिहार में पश्चिमी चम्पारण के सहोदरा थाना क्षेत्र में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 44 वाहिनी, नरकटियागंज ने भारत-नेपाल सीमा पर बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ गांजा जब्त किया है।

18 किलोग्राम 250 ग्राम गांजा बरामद

एसएसबी के 'ए' समवाय भीखनाठोरी के बाह्य सीमा चौकी तीन के सहायक निरीक्षक मोहन चन्द नैनवाल की अगुवाई वाली गश्ती टीम ने 28 जनवरी की शाम लगभग 4:45 बजे सूचना के आधार पर सीमा स्तंभ संख्या 432/3 से करीब 6 किलोमीटर अंदर भारतीय क्षेत्र में एक संदिग्ध ऑटो को आते देखा। टीम ने ऑटो को रोकने का प्रयास किया तो चालक वाहन छोड़कर भागने लगा। गश्ती दल ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। ऑटो की तलाशी में एक बोरी में बंद 18 किलोग्राम 250 ग्राम गांजा बरामद हुआ।

पकड़े गए अभियुक्त की पहचान मनोज पंडित, पुत्र भगत पंडित, निवासी ग्राम भंगहा, पोस्ट शिशुवताजपुर, जिला पश्चिम चम्पारण (बिहार) के रूप में हुई है। आरोपी और जब्त मादक पदार्थ को सोहदरा पुलिस थाने को सुपुर्द कर दिया गया है, जहां आगे की कानूनी कारर्वाई की जा रही है।