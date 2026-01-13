पहले किया अगवा...फिर रॉड से पीट-पीटकर मार डाला; बिहार में 7200 रुपए के लिए युवक की बेरहमी से हत्या

Samastipur Crime News: बिहार के समस्तीपुर जिले से एक दिल-दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 7200 रुपए के लिए एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच...

Samastipur Crime News: बिहार के समस्तीपुर जिले से एक दिल-दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 7200 रुपए के लिए एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।

युवक को पीट-पीटकर मार डाला

जानकारी के मुताबिक, घटना जिले के सिंघिया थाना क्षेत्र की है। मृतक की पहचान अगरौल निवासी सिद्धार्थ कुमार यादव (21) के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार, गांव के नंदन यादव नाम के एक युवक ने सिद्धार्थ पर 7200 रुपए चोरी का आरोप लगाया था। रविवार को नंदन ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर सिद्धार्थ को घर से किडनैप कर लिया। इसके बाद वह युवक को सुनसान जगह ले गए और फिर उसे रॉड से बुरी तरह पीटा। युवक को मरा समझकर वे लोग लावारिस हालत में उसे छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद घायल को दरभंगा पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, यहां इलाज के दौरान सोमवार को उसकी मौत हो गई।

इलाके में मचा हड़कंप

इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।