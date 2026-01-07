Main Menu

VIDEO: Katihar में DM-SP ने सड़क जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी, Traffic Rules का सख्ती से पालन | Bihar

Edited By Swati Sharma, Updated: 07 Jan, 2026 03:33 PM

#Katihar #TrafficRules #Awareness #KatiharDM #DMAshutoshDwivedi #BiharNews #KatiharSP Katihar News: कटिहार में आम लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक ( Traffic Rules Awareness ) करने के उद्देश्य से DM आशुतोष द्विवेदी ( DM Ashutosh...

Katihar News: कटिहार में आम लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक ( Traffic Rules Awareness ) करने के उद्देश्य से DM आशुतोष द्विवेदी ( DM Ashutosh Dwivedi ) ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने युवाओं को यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया।

