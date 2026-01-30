Silver Rate Today: बजट से पहले चांदी में बड़ी गिरावट, एक दिन में 20 हजार रुपये तक टूटा भाव

Edited By Ramanjot, Updated: 30 Jan, 2026 04:31 PM

Silver Rate Today: केंद्रीय बजट से पहले सर्राफा बाजार में हलचल तेज हो गई है। शुक्रवार को चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, जिसका असर बिहार के सर्राफा बाजारों में भी साफ नजर आया। पटना, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर समेत राज्य के प्रमुख शहरों में चांदी हजारों रुपये सस्ती हो गई।

घरेलू कमोडिटी बाजार MCX पर शुक्रवार सुबह चांदी करीब 5 फीसदी टूटकर कारोबार करती दिखी। सुबह करीब 9:21 बजे MCX पर चांदी ₹3,91,331 प्रति किलो के स्तर पर आ गई, जो अपने पिछले बंद भाव से करीब 4.7% कम थी।

रिकॉर्ड हाई के बाद मुनाफावसूली, चांदी में आई तेज गिरावट

गौरतलब है कि एक दिन पहले ही चांदी ने ₹4 लाख प्रति किलो का मनोवैज्ञानिक स्तर पार किया था। रिकॉर्ड तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफावसूली शुरू की, जिसका सीधा असर कीमतों पर पड़ा। कमजोर अंतरराष्ट्रीय संकेतों और डॉलर की मजबूती ने भी चांदी पर दबाव बढ़ा दिया।

अंतरराष्ट्रीय बाजार का असर, कॉमेक्स पर भी फिसली चांदी

वैश्विक बाजारों की बात करें तो कॉमेक्स पर चांदी में पहले करीब 9% की भारी गिरावट देखने को मिली। हालांकि बाद में कुछ रिकवरी जरूर आई, लेकिन इसके बावजूद चांदी 110.08 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करती रही, जो अपने पिछले स्तर से लगभग 3.8% नीचे रही।

प्रमुख शहरों में चांदी का ताजा भाव

बिहार के अलग-अलग शहरों में चांदी की कीमतों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं देखा गया। स्थानीय टैक्स, ज्वैलर्स मार्जिन और ढुलाई खर्च के कारण मामूली फर्क जरूर रहा।

बिहार के प्रमुख शहरों में चांदी का भाव (प्रति किलो)

शहर चांदी का रेट

पटना ₹3,92,000

गया ₹3,91,500

भागलपुर ₹3,91,800

मुजफ्फरपुर ₹3,91,200

दरभंगा ₹3,90,900

(रेट में स्थानीय कर और ज्वैलर्स चार्ज अलग हो सकते हैं)

आगे क्या रहेगी चांदी की चाल?

ऑगमोंट बुलियन की 29 जनवरी की रिपोर्ट के मुताबिक चांदी का 4 लाख रुपये प्रति किलो के ऊपर जाना किसी छोटे निवेश या सट्टेबाजी का नतीजा नहीं था। इसके पीछे—

वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता

भू-राजनीतिक तनाव

सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग

जैसे बड़े कारण जिम्मेदार रहे।

रिपोर्ट के अनुसार,अगर चांदी 118 डॉलर (करीब ₹4.05 लाख) के ऊपर टिकती है, तो आगे 125–130 डॉलर तक जाने की संभावना बन सकती है। वहीं अगर यह 110 डॉलर के नीचे फिसलती है, तो कीमतें 103 से 98 डॉलर तक भी आ सकती हैं।

बिहार में चांदी खरीदने वालों के लिए क्या है संकेत?

शादी-विवाह और बजट से पहले की इस गिरावट को चांदी के गहने और निवेश करने वालों के लिए मौका माना जा रहा है। हालांकि बाजार में उतार-चढ़ाव बना हुआ है, इसलिए खरीदारी से पहले स्थानीय सर्राफा बाजार से रेट कन्फर्म करना जरूरी है।