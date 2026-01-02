Nawada News: लूट कांड का खुलासा, नवादा पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

नगर थाना क्षेत्र में हुए मोबाइल लूट कांड का नवादा पुलिस ने सफल उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लूटे गए मोबाइल को भी बरामद कर लिया है।

Nawada News: नगर थाना क्षेत्र में हुए मोबाइल लूट कांड का नवादा पुलिस ने सफल उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लूटे गए मोबाइल को भी बरामद कर लिया है। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।

मालगोदाम के पास हुई थी मोबाइल लूट की घटना

जानकारी के अनुसार, 19 दिसंबर 2025 को नगर थाना अंतर्गत मालगोदाम, संजीवन हॉस्पिटल के पास तीन अपराधियों ने एक व्यक्ति से मोबाइल लूट लिया था। पीड़ित के लिखित आवेदन के आधार पर नगर थाना कांड संख्या 1351/25 (दिनांक 27.12.2025) दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की थी।

SDPO के नेतृत्व में बनी विशेष टीम

लूट कांड की गंभीरता को देखते हुए SDPO सदर-01 के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम को कांड के उद्भेदन और अभियुक्तों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया।

पॉक्सो केस से खुला लूट कांड का राज

इसी दौरान 31 दिसंबर 2025 को एक महिला द्वारा अपने नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार के आरोप में शिवशंकर कुमार उर्फ छोटू के खिलाफ आवेदन दिया गया। इस पर नगर थाना कांड संख्या 1364/25 दर्ज कर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की।

ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर पुलिस ने गोंदपुर सूर्य मंदिर के पास एक किराए के मकान से आरोपी शिवशंकर कुमार उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने न केवल पॉक्सो कांड, बल्कि मालगोदाम मोबाइल लूट कांड में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की।

छापेमारी में दो और आरोपी गिरफ्तार, मोबाइल बरामद

शिवशंकर की निशानदेही पर पुलिस टीम ने लगातार छापेमारी करते हुए 31 दिसंबर 2025 की रात नगर थाना क्षेत्र के गढ़पर इलाके से दो अन्य आरोपियों को लूटे गए मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने भी लूट कांड में अपनी भूमिका स्वीकार की।

गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान

शिवशंकर कुमार उर्फ छोटू, पिता – दिनेश यादव उर्फ लड्डू

निवासी – नेहालुचक, थाना नगर, जिला नवादा

अमन कुमार, पिता – सूजय सिंह

निवासी – कोनिया, थाना नगर, जिला नवादा

प्रथम कुमार, पिता – स्व. दिनेश पासवान

निवासी – देवनपुरा, थाना कादिरगंज, जिला नवादा

अमन कुमार का आपराधिक इतिहास रहा है लंबा

गिरफ्तार अभियुक्त अमन कुमार के खिलाफ नगर थाना में लूट, आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास सहित कई संगीन मामले दर्ज हैं। वहीं प्रथम कुमार भी इसी लूट कांड में नामजद आरोपी है।

न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपी

पुलिस ने सभी गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना परिसर लाकर सघन पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है।