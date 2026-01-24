Main Menu

  • Madhubani News : चाय बनाने के दौरान फटा सिलेंडर, 5 लोग झुलसे... दो घर जलकर राख

Edited By Harman, Updated: 24 Jan, 2026 04:32 PM

madhubani news a gas cylinder exploded while making tea injuring 5 people

Madhubani News : बिहार के मधुबनी जिले में गैस सिलेंडर में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में एक ही परिवार सहित कुल पांच लोग झुलस गए, जबकि दो घर पूरी तरह जलकर राख हो गए।

Madhubani News : बिहार के मधुबनी जिले में गैस सिलेंडर में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में एक ही परिवार सहित कुल पांच लोग झुलस गए, जबकि दो घर पूरी तरह जलकर राख हो गए।

मिली जानकारी के अनुसार, घटना शुक्रवार शाम कलुआही थाना क्षेत्र के पुरसौलिया गांव की है। स्थानीय लोगों के अनुसार, सदरे आलम के घर में चाय बनाने के दौरान जैसे ही गैस चूल्हा जलाया गया, अचानक सिलेंडर में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगते ही घर में अफरा-तफरी मच गई। सदरे आलम और उनके परिजन किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। आग बुझाने की कोशिश के दौरान सिलेंडर में विस्फोट हो गया, जिससे सदरे आलम गंभीर रूप से झुलस गए। आग बुझाने के प्रयास में पड़ोसी बिंदे यादव (50), मुस्तकीम (23) और रियाज (22) भी झुलस गए। इस हादसे में कुल पांच लोग घायल हुए। साथ ही दो घर भी आग की चपेट में आ गए।

सभी घायलों को ग्रामीणों की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। ग्रामीणों की कड़ी मेहनत से आग पर काबू पाया गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड और डायल 112 पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और घटना की जांच की।

