हलीम अली हत्याकांड का मुख्य आरोपी हिमाचल से गिरफ्तार, अपनी बहन के घर छिपा था विक्की

Haleem Gaddi murder case : बिहार में भभुआ जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र में 9 दिसंबर को मोहनिया सिटी जिम के पास हुए हलीम अली हत्याकांड के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को हिमाचल प्रदेश के सोलन से गिरफ्तार कर लिया है। घटना के संबंध में मोहनिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जबकि वारदात के बाद से मुख्य अपराधकर्मी फरार चल रहा था। वह घटना के बाद से अपनी बहन के घर छिपा हुआ था।



मामले की गंभीरता को देखते हुए भभुआ के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मोहनिया के नेतृत्व में विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल की ओर से तकनीकी और गुप्त सूचना के आधार पर लगातार सूचना संकलन किया गया, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए मुख्य प्राथमिकी अभियुक्त को सोलन (हिमाचल प्रदेश) से गिरफ्तार किया गया है।

हलीम अली की पीट-पीटकर की गई थी हत्या

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान विक्की पासवान, पिता राममुरत पासवान, निवासी पासवान टोली, वार्ड संख्या-12, मोहनिया थाना मोहनिया, जिला कैमूर के रूप में हुई है। गिरफ्तार विक्की पासवान का आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस ने बताया कि यह मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा है, जिसके चलते हलीम अली की पीट-पीटकर हत्या की गई थी।



