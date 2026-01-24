Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • हलीम अली हत्याकांड का मुख्य आरोपी हिमाचल से गिरफ्तार, अपनी बहन के घर छिपा था विक्की

हलीम अली हत्याकांड का मुख्य आरोपी हिमाचल से गिरफ्तार, अपनी बहन के घर छिपा था विक्की

Edited By Ramanjot, Updated: 24 Jan, 2026 11:06 AM

main accused in halim ali murder case arrested from himachal pradesh

मामले की गंभीरता को देखते हुए भभुआ के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मोहनिया के नेतृत्व में विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल की ओर से तकनीकी और गुप्त सूचना के आधार पर लगातार सूचना संकलन किया गया, जिसके बाद...

Haleem Gaddi murder case : बिहार में भभुआ जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र में 9 दिसंबर को मोहनिया सिटी जिम के पास हुए हलीम अली हत्याकांड के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को हिमाचल प्रदेश के सोलन से गिरफ्तार कर लिया है। घटना के संबंध में मोहनिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जबकि वारदात के बाद से मुख्य अपराधकर्मी फरार चल रहा था। वह घटना के बाद से अपनी बहन के घर छिपा हुआ था। 

मामले की गंभीरता को देखते हुए भभुआ के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मोहनिया के नेतृत्व में विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल की ओर से तकनीकी और गुप्त सूचना के आधार पर लगातार सूचना संकलन किया गया, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए मुख्य प्राथमिकी अभियुक्त को सोलन (हिमाचल प्रदेश) से गिरफ्तार किया गया है। 

हलीम अली की पीट-पीटकर की गई थी हत्या 

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान विक्की पासवान, पिता राममुरत पासवान, निवासी पासवान टोली, वार्ड संख्या-12, मोहनिया थाना मोहनिया, जिला कैमूर के रूप में हुई है। गिरफ्तार विक्की पासवान का आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस ने बताया कि यह मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा है, जिसके चलते हलीम अली की पीट-पीटकर हत्या की गई थी। 


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!