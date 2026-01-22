Main Menu

  • संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में पड़ा था लावारिस बैग...खोला तो फटी रह गई आंखें; 3.50 लाख का सामान जब्त

Edited By Swati Sharma, Updated: 22 Jan, 2026 05:39 PM

major operation by rpf ganja seized from sampark kranti express

Chhapra Crime News: बिहार के सारण जिले में पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा जंक्शन पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। आरपीएफ ने दरभंगा से नई दिल्ली जा रही ट्रेन संख्या 12565 सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस से...

Chhapra Crime News: बिहार के सारण जिले में पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा जंक्शन पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। आरपीएफ ने दरभंगा से नई दिल्ली जा रही ट्रेन संख्या 12565 सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस से लगभग 5 किलो से अधिक अवैध गांजा बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 3.50 लाख रुपये बताई जा रही है।

रेलवे सुरक्षा बल सूत्रों के अनुसार, ट्रेन की एस- 3 बोगी में तैनात चल टिकट निरीक्षक (टीटीई) ने स्कॉट में तैनात आरपीएफ जवानों को सूचना दी कि बर्थ संख्या 76 के नीचे एक लावारिस बैग पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही स्कॉट पार्टी ने इसकी जानकारी छपरा जंक्शन स्थित आरपीएफ प्रभारी को दी। ट्रेन के छपरा जंक्शन पहुंचते ही आरपीएफ प्रभारी विनोद कुमार यादव के नेतृत्व में एक टीम ने मौके पर पहुंचकर बैग को जब्त किया और उसे रेलवे सुरक्षा बल थाना लाया गया। जांच के दौरान बैग से 5 किलो से अधिक गांजा बरामद हुआ।

आरपीएफ ने जब्त गांजा को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए राजकीय रेल थाना (जीआरपी) को सौंप दिया है। जीआरपी ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तस्कर की पहचान और नेटवर्क का पता लगाने के लिये सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।

 

