Chandi Ka Bhav Aaj 10 January 2026: चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल, ₹2.49 लाख के करीब पहुंचा रेट

Silver Price Today 10 January 2026: नए साल की शुरुआत में ही चांदी की कीमतों ने निवेशकों और खरीदारों को चौंका दिया है। Silver Rate Today में एक बार फिर तेज उछाल देखने को मिला है, जिसका असर बिहार के सर्राफा बाजार पर भी साफ नजर आ रहा है। खासकर पटना सहित प्रमुख शहरों में चांदी के दाम रिकॉर्ड स्तर के आसपास बने हुए हैं।

Silver Price Today In India | चांदी का भाव आज का

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX Silver Price) पर मार्च डिलीवरी वाली चांदी की कीमत बढ़कर 2,49,222 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। वहीं इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA Silver Rate) के अनुसार शुक्रवार को बाजार बंद होने तक चांदी का भाव 2,42,808 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया। चूंकि शनिवार और रविवार को बुलियन मार्केट बंद रहता है, इसलिए वीकेंड में यही रेट मान्य रहेगा।

GoodReturns के मुताबिक आज चांदी का भाव (Silver Price Today)

GoodReturns Silver Price रिपोर्ट के अनुसार, आज भारत में चांदी की कीमत 2,48,900 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। इसका सीधा असर Bihar Silver Market में भी देखने को मिल रहा है।

बिहार के प्रमुख शहरों में चांदी का लेटेस्ट रेट (Bihar Silver Price Today)

पटना (Patna Silver Price Today)

10 ग्राम चांदी: ₹2,489

100 ग्राम चांदी: ₹24,890

1 किलो चांदी: ₹2,48,900

बिहार में शादी-विवाह, धार्मिक आयोजनों और निवेश के कारण चांदी की मांग लगातार बनी रहती है। ऐसे में Chandi Ka Bhav Aaj Ka जानना आम लोगों के लिए जरूरी हो गया है।

दिल्ली सर्राफा बाजार का हाल (All India Bullion Association)

अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, राजधानी दिल्ली में चांदी की कीमत 6,500 रुपये की तेजी के साथ 2,50,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग और वैश्विक अनिश्चितता इसके पीछे बड़ी वजह मानी जा रही है।

इससे पहले, मुनाफावसूली के चलते चांदी 12,500 रुपये टूटकर 2,43,500 रुपये प्रति किलो तक आ गई थी। वहीं बीते बुधवार को चांदी ने 2,56,000 रुपये प्रति किलो का रिकॉर्ड स्तर भी छुआ था।

वायदा बाजार में चांदी का भाव (MCX Silver Futures)

MCX Silver March Contract में चांदी की कीमत 5,898 रुपये यानी 2.42 प्रतिशत की तेजी के साथ 2,49,222 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। इस दौरान 12,424 लॉट में कारोबार दर्ज किया गया।

पिछले दो कारोबारी सत्रों में चांदी मंगलवार के 2,58,811 रुपये के स्तर से करीब 15,487 रुपये यानी 6% तक टूट चुकी है, जिससे बाजार में तेज उतार-चढ़ाव बना हुआ है।

निवेशकों के लिए क्या संकेत?

बिहार के निवेशकों और चांदी खरीदने वालों के लिए मौजूदा हालात बताते हैं कि Silver Price Today In India में अभी और अस्थिरता रह सकती है। ऐसे में खरीदारी से पहले बाजार पर नजर रखना जरूरी है।

