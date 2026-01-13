देर रात घर में घुसा युवक, 35 साल की महिला से की S/X की डिमांड, विरोध करने पर कर दिया ऐसा खौफनाक कांड, पुलिस भी रह गई दंग

बता दें कि 3 जनवरी को 34 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर शर्मिला डीके अपने किराए के मकान में मृत पाई गई थीं। उनके बेडरूम का सामान जला हुआ था, जिसके चलते शुरुआत में पुलिस ने इसे आग लगने से दम घुटने की मौत माना। लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में महिला के शरीर...

बिहार डेस्क: महिला सुरक्षा को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, यहां एक 18 वर्षीय लड़के ने घर में घुसकर 35 साल की महिला से सेक्स की डिमांड की, वहीं जब महिला ने इसका विरोध किया तो उसने तकिये से मुंह और नाक दबाकर उसकी हत्या कर दी। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले 18 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है।

दरअसल, यह मामला बेंगलुरु के राममूर्ति नगर इलाके का है, जहां सुब्रमण्य लेआउट में महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि महिला की मौत आग लगने या दम घुटने से नहीं, बल्कि हत्या के कारण हुई थी।

आग लगने की कहानी निकली झूठी

बता दें कि 3 जनवरी को 34 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर शर्मिला डीके अपने किराए के मकान में मृत पाई गई थीं। उनके बेडरूम का सामान जला हुआ था, जिसके चलते शुरुआत में पुलिस ने इसे आग लगने से दम घुटने की मौत माना। लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में महिला के शरीर और हाथों पर चोट के निशान मिलने के बाद हत्या का शक गहराया।

पोस्टमॉर्टम और वैज्ञानिक जांच से खुलासा

बेंगलुरु पुलिस के अनुसार, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि मौत से पहले महिला के साथ हिंसक संघर्ष हुआ था। इसके बाद पुलिस ने फॉरेंसिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच तेज की। इस दौरान पता चला कि मृतका का मोबाइल फोन भी गायब है। जांच के बाद पुलिस ने मृतका के पड़ोस में रहने वाले 18 वर्षीय ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर के छात्र कर्नल कुराई को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध कबूल करते हुए बताया कि वह 3 जनवरी की रात करीब 9 बजे स्लाइडिंग खिड़की के रास्ते शर्मिला के घर में घुसा था।

विरोध करने पर की हत्या

आरोपी ने बताया कि उसने महिला से जबरन यौन संबंध बनाने की मांग की। विरोध करने पर उसने तकिये से शर्मिला का मुंह और नाक दबा दी, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई। इस दौरान महिला को गंभीर चोटें भी आईं। हत्या के बाद आरोपी ने सबूत मिटाने के इरादे से बेडरूम के गद्दे पर कपड़े और अन्य सामान रखकर आग लगा दी। भागते समय वह शर्मिला का मोबाइल फोन भी अपने साथ ले गया।

हत्या का मामला दर्ज

पुलिस ने आरोपी के कबूलनामे और मिले सबूतों के आधार पर उसके खिलाफ हत्या और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है।