खुशखबरी! बिहार के इन शहरों से गुजरेंगी 5 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें, देखें रूट और टाइम टेबल

Edited By Swati Sharma, Updated: 16 Jan, 2026 11:49 AM

Amrit Bharat Express Train: यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर पूर्व मध्य रेल (ECR) क्षेत्राधिकार से होकर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त पांच नई अमृत भारत ट्रेन का परिचालन प्रारंभ किया जा रहा है। ये ट्रेनें बिहार के कई शहरों जैसे पटना, गया, मुजफ्फरपुर,...

Amrit Bharat Express Train: यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर पूर्व मध्य रेल (ECR) क्षेत्राधिकार से होकर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त पांच नई अमृत भारत ट्रेन का परिचालन प्रारंभ किया जा रहा है। ये ट्रेनें बिहार के कई शहरों जैसे पटना, गया, मुजफ्फरपुर, कटिहार आदि से होकर गुजरेंगी। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चन्द्र ने गुरूवार को यह जानकारी दी। इनका परिचालन 17 और 18 जनवरी से प्रारंभ होगा।

हावड़ा-आनंद विहार-हावड़ा अमृत भारत एक्सप्रेस

(ईसीआर) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चन्द्र ने बताया कि गाड़ी सं. 13065/13066 हावड़ा-आनंद विहार-हावड़ा अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का 18 जनवरी को गाड़ी सं. 03065 संतरागाछी-आनंद विहार अमृत भारत उद्घाटन स्पेशल के रूप में परिचालन प्रारंभ किया जाएगा। यह उद्घाटन स्पेशल संतरागाछी से 14.45 बजे खुलकर दुर्गापुर-आसनसोल के रास्ते 20.55 बजे धनबाद, 21.18 बजे नेसुब गोमो, 21.33 बजे पारसनाथ, 22.25 बजे कोडरमा, 23.50 बजे गया तथा 19.01.2026 को 00.38 बजे अनुग्रह नारायण रोड, 00.51 बजे डेहरी ऑन सोन, 01.10 बजे सासाराम, 01.35 बजे भभुआ रोड, 02.50 बजे डीडीयू सहित अन्य स्टेशनों पर रूकते हुए 21.30 बजे आनंद विहार पहुंचेगी।

सियालदह-बनारस-सियालदह अमृत भारत एक्सप्रेस

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि गाड़ी सं. 22587/22588 सियालदह-बनारस-सियालदह अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का 18 जनवरी को गाड़ी सं. 03141 संतरागाछी-बनासर अमृत भारत उद्घाटन स्पेशल के रूप में परिचालन प्रारंभ किया जाएगा। यह उद्घाटन स्पेशल संतरागाछी से 14.45 बजे खुलकर 16.34 बजे दुर्गापुर, 16.57 बजे आसनसोल, 17.50 बजे मधुपुर, 18.11 बजे जसीडीह, 21.58 बजे पटना तथा अगले दिन 01.25 बजे डीडीयू स्टेशनों पर रूकते हुए 03.15 बजे बनारस पहुंचेगी।

पनवेल-अलीपुरद्वार-पनवेल अमृत भारत एक्सप्रेस

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि गाड़ी सं. 11031/11032 पनवेल-अलीपुरद्वार-पनवेल अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का 17 जनवरी को गाड़ी सं. 01032 सिलीगुड़ी-पनवेल अमृत भारत उद्घाटन स्पेशल के रूप में परिचालन प्रारंभ किया जाएगा। यह उद्घाटन स्पेशल सिलीगुड़ी से 13.45 बजे खुलकर 18.45 बजे कटिहार, 19.40 बजे नौगछिया, 20.40 बजे मानसी, 21.00 बजे खगड़िया, 21.55 बजे हसनपुर रोड, 23.15 बजे समस्तीपुर, दूसरे दिन 00.30 बजे मुजफ्फरपुर, 01.25 बजे हाजीपुर, 01.45 बजे सोनपुर, 02.30 बजे पाटलिपुत्र, 03.00 बजे दानापुर, 03.35 बजे आरा, 04.25 बजे बक्सर एवं 06.40 बजे डीडीयू स्टेशनों पर रूकते हुए तीसरे दिन 11.30 बजे पनवेल पहुंचेगी।

डिब्रूगढ़-गोमतीनगर-डिब्रूगढ़ अमृत भारत एक्सप्रेस

चन्द्र ने बताया कि गाड़ी सं. 15949/15950 डिब्रूगढ़-गोमतीनगर-डिब्रूगढ़ अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का 18 जनवरी को गाड़ी सं. 05949 डिब्रूगढ़-गोमतीनगर अमृत भारत उद्घाटन स्पेशल के रूप में परिचालन प्रारंभ किया जाएगा । यह उद्घाटन स्पेशल डिब्रूगढ़ से 11.00 बजे खुलकर दूसरे दिन 14.00 बजे कटिहार, 14.55 बजे नौगछिया, 16.05 बजे खगड़िया,16.40 बजे बेगुसराय, 17.10 बजे बरौनी जं, 19.10 बजे हाजीपुर, 19.25 बजे सोनपुर सहित विभिन्न स्टेशनों पर रूकते हुए तीसरे दिन 09.00 बजे गोमतीनर पहुंचेगी।

कामाख्या-रोहतक-कामाख्या अमृत भारत एक्सप्रेस

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि गाड़ी सं. 15671/15672 कामाख्या-रोहतक-कामाख्या अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का 18 जनवरी को गाड़ी सं. 05671 कामाख्या-रोहतक अमृत भारत उद्घाटन स्पेशल के रूप में परिचालन प्रारंभ किया जाएगा। यह उद्घाटन स्पेशल कामाख्या से 11.00 बजे खुलकर 22.30 बजे कटिहार, 23.22 बजे नौगछिया, अगले दिन 00.25 बजे मानसी, 00.38 बजे खगड़िया, 01.15 बजे बेगूसराय, 02.00 बजे बरौनी जं, 04.15 बजे हाजीपुर, 04.27 बजे सोनपुर सहित विभिन्न स्टेशनों पर रूकते हुए तीसरे दिन 04.00 बजे रोहतक पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि इन सभी नई ट्रेनों का नियमित परिचालन की सूचना अलग से जारी की जाएगी।
 

