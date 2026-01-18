नदी में बर्तन धोने गई मां, पीछे से घर में लग गई आग...बेटा-बेटी की झुलसकर दर्दनाक मौत

Jamui Crime News: बिहार में जमुई जिले के बरहट थाना क्षेत्र में आग से झुलस कर भाई-बहन की मौत हो गई। वहीं, इस हादसे के बाद मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस सूत्रों ने शनिवार को बताया कि बरहट थाना क्षेत्र के दुर्गम जंगली इलाका कुमरतरी...

मासूम भाई-बहन की जलकर मौत

पुलिस सूत्रों ने शनिवार को बताया कि बरहट थाना क्षेत्र के दुर्गम जंगली इलाका कुमरतरी में शुक्रवार की देर शाम पुआल से बनी झोपड़ी में आग लगने से दो मासूम भाई-बहन की जलकर मौत हो गई। मृतकों की पहचान अनीता कुमारी (06) और उसके भाई मनीष कुमार (02) के रूप में की गई है।

सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार की देर शाम बच्चों की मां नदी पर बर्तन धोने चली गई थी। इसी दौरान झोपड़ी में आग लग गई। इस घटना में दोनों बच्चों की जलकर मौत हो गई। जमुई सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है।