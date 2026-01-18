Main Menu

VIDEO: Madhepura में Truck-Auto के बीच जोरदार टक्कर, बच्चे समते कई लोग जख्मी

Edited By Swati Sharma, Updated: 18 Jan, 2026 03:38 PM

Madhepura News: मधेपुरा में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा....जहां, ट्रक और ऑटो ( Truck Auto Accident ) की सीधी भिड़ंत में आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए....गंभीर रूप से जख्मी सभी पीड़ित अस्पताल की बेड पर जिन्दगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं।

