VIDEO: Madhepura में Truck-Auto के बीच जोरदार टक्कर, बच्चे समते कई लोग जख्मी

Madhepura News: मधेपुरा में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा....जहां, ट्रक और ऑटो ( Truck Auto Accident ) की सीधी भिड़ंत में आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए....गंभीर रूप से जख्मी सभी पीड़ित अस्पताल की बेड पर जिन्दगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं।