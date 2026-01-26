फिर शर्मसार हुई मानवता! घर से उठाकर बंद कमरे में ले जाकर किया गैंगरेप; बदमाशों की दरिंदगी जान फट जाएगा कलेजा

Main Menu

Bihar Crime News : बिहार के गोपालगंज जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक नाबालिग लड़की के साथ दो युवकों ने न सिर्फ दुष्कर्म किया, बल्कि विरोध करने पर उसकी बेरहमी से पिटाई भी की।

बिहार के गोपालगंज जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक नाबालिग लड़की के साथ दो युवकों ने न सिर्फ दुष्कर्म किया, बल्कि विरोध करने पर उसकी बेरहमी से पिटाई भी की। 

घर से उठाकर बंद कमरे में बनाया हवस का शिकार

पीड़िता की मां के अनुसार, रविवार को उनकी बेटी घर पर मौजूद थी। इसी दौरान दो युवक आए और उसे घर के सामने बने एक मकान में ले गए।  वहां उसे जबरदस्ती एक बंद कमरे में बंद कर दिया गया और दोनों युवकों ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि जब उसने आरोपियों का विरोध किया और शोर मचाने की कोशिश की, तो दोनों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि इस दौरान उसकी आंख पर हमला किया गया, जिससे उसे गंभीर चोट लगी और अब उसे धुंधला दिखाई दे रहा है।

FIR दर्ज, जांच में जुटी पुलिस

इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। सब-इंस्पेक्टर राखी कुमारी ने पीड़िता का बयान दर्ज किया है। बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस घटनास्थल की जांच कर रही है। आरोपियों की तलाश जारी है। घटना के बाद पीड़िता को मॉडल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पीड़िता का इलाज जारी है।

