  • बॉयफ्रेंड के लिए हत्यारिन बनी मां! पति ने किया विरोध तो गुस्से में आकर 3 साल के मासूम की कर दी हत्या...मचा हड़कंप

बॉयफ्रेंड के लिए हत्यारिन बनी मां! पति ने किया विरोध तो गुस्से में आकर 3 साल के मासूम की कर दी हत्या...मचा हड़कंप

Edited By Swati Sharma, Updated: 01 Jan, 2026 12:23 PM

mother becomes murderer for her boyfriend

Begusarai Crime News: बिहार के बेगूसराय जिले से ममता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां पर अफेयर का विरोध करने पर एक मां ने अपने ही तीन साल के मासूम बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी। वहीं, इस घटना ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया है और लोग हैरान...

Begusarai Crime News: बिहार के बेगूसराय जिले से ममता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां पर अफेयर का विरोध करने पर एक मां ने अपने ही तीन साल के मासूम बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी। वहीं, इस घटना ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया है और लोग हैरान हैं कि कोई मां इतनी बेरहम कैसे हो सकती है।

जानकारी के मुताबिक, घटना जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सूजा शांति नगर की है। मृत बच्चे की पहचान गोरेलाल साह के इकलौते बेटे  देवराज (3 वर्षीय) के रूप में हुई है। गोरेलाल दूसरे राज्य में नौकरी करता है। बताया जा रहा है कि गोरेलाल साह की शादी 2021 में आशा देवी के साथ हुई थी। शादी के बाद आशा देवी की सोशल मीडिया पर एक युवक से जान-पहचान हो गई थी। इसके बाद दोनों की नजदीकियां बढ़ गई। जब ससुराल वालों ने महिला को मोबाइल पर युवक के साथ बातचीत करते हुए पकड़ा तो उसे समझाया और मारपीट कर उसका मोबाइल भी छीन लिया, लेकिन इसके बाद भी आशा उस युवक से बात करती थी। मंगलवार को भी इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था। आशा देवी ने अपने पति से बड़ा फोन लेने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया।

इलाके में मचा हड़कंप

वहीं, इसके बाद नाराज महिला ने पहले अपने तीन साल के मासूम बेटे को जहर खिला दिया और फिर आत्महत्या के इरादे से खुद भी जहर खा लिया। परिजनों द्वारा दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जहां पर इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई, जबकि महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस आरोपी महिला को हिरासत में लेकर उसका इलाज करा रही है। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। 

