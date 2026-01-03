Main Menu

"जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई!" देवदूत बनी मुंगेर पुलिस....4 लोगों को मौत के मुंह से यूं खींच लाई

Edited By Harman, Updated: 03 Jan, 2026 10:51 AM

munger police saved the lives of four members of a doctor s family

कासिम बाजार थाना क्षेत्र में मकससपुर मोहल्ले के डॉक्टर रितेश कुमार के घर से डायल 112 पर 31 दिसंबर और 1 जनवरी की मध्य रात्रि में सूचना मिली थी कि उनके घर के चार सदस्य बेहोश हो गए हैं। डायल 112 टीम सूचना मिलने के बाद 5 मिनट के अंदर घटनास्थल पर पहुंची...

Bihar Police News: बिहार के मुंगेर में पुलिस की त्वरित कारर्वाई से को एक डॉक्टर परिवार के चार सदस्यों की जान बच गई। मुंगेर के पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने मीडिया को बताया है कि कासिम बाजार थाना क्षेत्र में  मकससपुर मोहल्ले के डॉक्टर रितेश कुमार के घर से डायल 112 पर 31 दिसंबर और 1 जनवरी की मध्य रात्रि में सूचना मिली थी कि उनके घर के चार सदस्य बेहोश हो गए हैं। 

डायल 112 टीम सूचना मिलने के बाद 5 मिनट के अंदर घटनास्थल पर पहुंची और घर का दरवाजा तोड़कर सभी बेहोश सदस्यों को मुंगेर सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के बाद 2 जनवरी को सभी सदस्य स्वस्थ होकर वापस घर लौट आए हैं। 

एस पी ने बताया कि डॉक्टर के घर के सभी कमरों में हीटर जल रहा था। उन कमरों में वेंटिलेशन नहीं था। जिसके कारण डॉक्टर के परिवार के चार सदस्य बेहोश हो गए। पुलिस की त्वरित कारर्वाई और उन सभी की चिकित्सा की व्यवस्था होने के कारण डॉक्टर के परिवार के चारों सदस्यों की जिंदगी बच गई। पुलिस अधीक्षक कहा कि डायल 112 टीम के सभी सदस्यों को साहसिक और त्वरित कारर्वाई के लिए पुरस्कृत किया जाएगा।


 

