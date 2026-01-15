Main Menu

  • Patna Crime News: सिगरेट के मामूली विवाद ने ली युवक की जान, सड़क पर गला रेतकर हत्या

Edited By Ramanjot, Updated: 15 Jan, 2026 07:43 AM

murder over cigarette dispute

बिहार की राजधानी पटना से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक मामूली विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। कंकड़बाग थाना क्षेत्र में बदमाशों ने खुलेआम एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई।

Patna Crime News: बिहार की राजधानी पटना से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक मामूली विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। कंकड़बाग थाना क्षेत्र में बदमाशों ने खुलेआम एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। यह घटना 14 जनवरी की बताई जा रही है। वारदात के बाद स्थानीय लोगों में डर का माहौल है और कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।

कौन था मृतक युवक?

मृतक की पहचान गौरव कुमार के रूप में हुई है, जो लखीसराय जिले के बड़हिया थाना क्षेत्र के रामनगर हिरदान बीघा का रहने वाला था।
गौरव पटना में रहकर बीए की पढ़ाई कर रहा था। उसके पिता भी राजधानी में ही रहकर कारोबार करते हैं। कुछ दिन पहले ही गौरव अपने गांव से पटना लौटा था।

सिगरेट के पैसे से शुरू हुआ विवाद, बन गया खूनी झगड़ा

परिजनों के मुताबिक, घटना की जड़ एक मामूली लेनदेन से जुड़ी है। बताया गया कि मंगलवार की शाम गौरव ने एक युवक को सिगरेट लाने के लिए 200 रुपये दिए थे। जब पैसे वापस नहीं मिले तो दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो बाद में मारपीट में बदल गई।

इस झगड़े के बाद गौरव लोहिया नगर स्थित रानी स्टील शटर की दुकान पर पहुंचा और परिजनों को पूरी बात बताई। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यह विवाद जानलेवा रूप ले लेगा।

दुकान पर घेरकर हमला, गला रेतकर हत्या

परिजनों का आरोप है कि अगले दिन यानी बुधवार की सुबह 15 से 20 की संख्या में बदमाश हथियारों से लैस होकर दुकान पर पहुंचे। हॉकी स्टिक, फाइटर और चाकू से लैस हमलावरों ने गौरव को घेर लिया और उस पर अंधाधुंध हमला कर दिया। इसी दौरान उसका गला रेत दिया गया।

गंभीर रूप से घायल गौरव को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

डायल 112 पर कॉल का आरोप, समय पर मदद नहीं मिली

पीड़ित परिवार का कहना है कि हमले से पहले बदमाश इलाके की रेकी कर रहे थे।
इस दौरान परिजनों ने कई बार डायल 112 पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन समय पर पुलिस मदद नहीं पहुंची।

परिवार का आरोप है कि अगर पुलिस समय रहते सक्रिय होती, तो शायद गौरव की जान बचाई जा सकती थी।

 एक आरोपी गिरफ्तार, CCTV खंगाल रही पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही कंकड़बाग थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची।
मौके से वैज्ञानिक साक्ष्य और फिंगरप्रिंट जुटाए गए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार —एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। अन्य संदिग्धों की पहचान के लिए CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का दावा है कि सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

