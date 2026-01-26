Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • मुजफ्फरपुर में 5 वर्षीय बच्ची हुई दरिंदगी का शिकार! सुनसान जगह पर पड़ोसी ने किया दुष्कर्म; अब आरोपी सलाखों के पीछे

मुजफ्फरपुर में 5 वर्षीय बच्ची हुई दरिंदगी का शिकार! सुनसान जगह पर पड़ोसी ने किया दुष्कर्म; अब आरोपी सलाखों के पीछे

Edited By Harman, Updated: 26 Jan, 2026 09:22 AM

muzaffarpur 5 year old girl was raped by neighbour bihar police accused arrested

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में रविवार को पांच-वर्षीय एक बच्ची के साथ उसके पड़ोसी ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी।

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में रविवार को पांच-वर्षीय एक बच्ची के साथ उसके पड़ोसी ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। 

आरोपी पुलिस हिरासत में

अधिकारी ने बताया कि यह वारदात उस वक्त हुई जब बच्ची एक खाली पड़े ईंट भट्ठे के पास नमकीन-बिस्कुट के खाली पैकेट कथित तौर पर इकट्ठा कर रही थी। एसडीपीओ (पूर्व) मनोज कुमार सिंह ने यहां पत्रकारों से कहा,‘‘सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और आरोपी को हिरासत में ले लिया।'' उन्होंने कहा कि अपराध स्थल से सबूत इकट्ठा करने के लिए अपराध विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की एक टीम लगायी गयी है। 

तालाब के पास सुनसान जगह पर ले जाकर किया घिनौना काम

पुलिस के अनुसार, पीड़िता को पहले स्थानीय क्लिनिक ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे एसकेएमसीएच ले जाने का सुझाव दिया। चिकित्सा अधिकारियों ने अत्यधिक रक्तस्राव के कारण बच्ची की हालत गंभीर बताई है। पुलिस का कहना है कि जब बच्ची अकेली थी तब आरोपी ने कथित तौर पर उसे लालच देकर एक तालाब के पास सुनसान जगह ले गया एवं अपराध किया। 

पीड़िता अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हुई बेहोश

बच्ची के परिवार के मुताबिक, आरोपी ने यह झूठी कहानी गढ़कर यौन हमले को छिपाने का प्रयास किया कि पीड़िता अत्यधिक रक्तस्राव के कारण बेहोश हो गयी। परिजन के अनुसार, आरोपी ने कथित तौर पर उनसे संपर्क किया और दावा किया कि अनजाने में उसके शरीर में लकड़ी का खूंटा घुस गया था। परिजनों ने बताया कि लेकिन होश में आने पर बच्ची ने कथित रूप से पूरी घटना का ब्योरा दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। 

और ये भी पढ़े


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!