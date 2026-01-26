26 जनवरी के जश्न के बीच पसरा मातम, तेज रफ्तार ट्रक ने पिता और बेटी को कुचला; मचा कोहराम

Bihar Road Accident News : गणतंत्र दिवस के जश्न के बीच बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार पिता और उनकी बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस भीषण घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख...

सड़क पार करते समय हुआ हादसा

मिली जानकारी के अनुसार, घटना सदर थाना क्षेत्र के कच्ची-पक्की चौक की है। पिता अपनी बेटी के साथ बाइक से सड़क पार कर रहे थे। तभी तेज गति से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि पिता और बेटी ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे का भयावह मंजर देख वहां मौजूद लोग कांप गए।

इधर घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ट्रक को जब्त कर लिया गया है और चालक की तलाश की जा रही है। पूरे मामले की जांच जारी है।

