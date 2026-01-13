लव मैरिज की पिता ने बेटी को दी 'खौफनाक सजा', घर में घुसकर दामाद को गोलियों से भूना; हत्याकांड से दहला मुजफ्फरपुर

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर से एक सनसनीखेज वारदात की खबर सामने आई है। यहां एक पिता ने बेटी के लव मैरिज करने पर उसको इतनी खौफनाक सजा दी कि जानने वालों की रुह कांप जाएगी। बेटी के प्रेम विवाह से नाराज़ पिता ने अपने ही दामाद की गोली मारकर बेरहमी से...

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर से एक सनसनीखेज वारदात की खबर सामने आई है। यहां एक पिता ने बेटी के लव मैरिज करने पर उसको इतनी खौफनाक सजा दी कि जानने वालों की रुह कांप जाएगी। बेटी के प्रेम विवाह से नाराज़ पिता ने अपने ही दामाद की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। पिता ने अपने ही हाथों से अपनी बेटी की मांग उजाड़ दी। इस ऑनर किलिंग की खौफनाक वारदात ने पूरे इलाके में दहशत कायम कर दी।

हत्या का आरोप पत्नी ने अपने पिता और मामा पर लगाया

मिली जानकारी के अनुसार, घटना जिले के सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र की है। मृतक की पहचान आयुष कुमार के रूप में हुई है। मृतक की पत्नी तनु कुमारी ने इस हत्याकांड के पीछे अपने मायके पक्ष को दोषी ठहराया है। तनु कुमारी ने बताया कि आयुष कुमार घर में सो रहा था। तभी उसके पिता और मामा जबरन घर में घुसे और उसके पति पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसे गोलियों से छलनी कर दिया। मृतक की पत्नी ने बताया कि दोनों का डेढ साल पहले प्रेम विवाह हुआ था। दोनों का आठ महीने का बेटा है। वहीं इस घटना ने एक पत्नी से उसका पति और बच्चे के सिर से उसके पिता का साया छीन लिया।

इस घटना को लेकर ग्रामीण एसपी राजेश कुमार सिंह प्रभाकर ने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जल्दी ही आरोपियों के पकड़कर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

