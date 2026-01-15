नितिन नबीन दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे पटना, कल करेंगे दही-चूड़ा भोज का आयोजन

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन बृहस्पतिवार को दो दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर शुक्रवार को पटना में पारंपरिक दही-चूड़ा भोज का आयोजन कर वे सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव का संदेश भी देंगे।...

Nitin Nabin Patna Visit: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन बृहस्पतिवार को दो दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे। पटना हवाई अड्डे पर ढोल-नगाड़ों, फूल-मालाओं के साथ भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। हवाई अड्डे पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में भाजपा कोटे के कई मंत्री, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे।

इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने युवाओं को आगे बढ़ाने की भाजपा की नीति को रेखांकित करते हुए कहा कि पार्टी में नयी पीढ़ी को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका अनुशासन और नेतृत्व के प्रति सम्मान है, जिसके कारण कार्यकर्ताओं में जबर्दस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। राय ने कहा कि संगठन के भीतर अनुशासन, नेतृत्व और विश्वास की संस्कृति ही भाजपा को अन्य दलों से अलग पहचान दिलाती है। उन्होंने भरोसा जताया कि नितिन नवीन के नेतृत्व में संगठन और अधिक मजबूत होगा।

कल करेंगे दही-चूड़ा भोज का आयोजन

नितिन नबीन का यह दौरा केवल राजनीतिक मुलाकातों तक सीमित नहीं है। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर शुक्रवार को पटना में पारंपरिक दही-चूड़ा भोज का आयोजन कर वे सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव का संदेश भी देंगे। बिहार की राजनीति में ऐसे आयोजनों को जनसंपर्क और सांस्कृतिक पहचान से जोड़कर देखा जाता है, जिससे पार्टी का जनाधार मजबूत होता है।