बिहार के 82,000 नियोजित शिक्षकों के लिए गुड न्यूज, पांचवीं सक्षमता परीक्षा को लेकर नीतीश सरकार का ऐलान

Edited By Harman, Updated: 03 Jan, 2026 04:21 PM
बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए गुड न्यूज, पांचवीं सक्षमता परीक्षा को लेकर नीतीश सरकार का ऐलान
Bihar Teacher News: नीतीश सरकार ने बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी घोषणा की है। राज्य सरकार ने पांचवीं सक्षमता परीक्षा को लेकर ऐलान कर दिया है। यह जानकारी जेडीयू (JDU) के आधिकारिक अकांउट एक्स हैंडल से साझा की गई। पोस्ट शेयर करते हुए बताया गया है कि नीतीश सरकार के नेतृत्व में 82,000 नियोजित शिक्षकों के लिए सुनहरा अवसर है। पांचवीं सक्षमता परीक्षा का आयोजन जनवरी के आखिरी सप्ताह या फरवरी के पहले सप्ताह में किया जा सकता है।
नियोजित शिक्षक करें ऑनलाइन आवेदन
पांचवीं सक्षमता परीक्षा के लिए नियोजित शिक्षक ऑफिशियल वेबसाइट https://sakshamtabihar.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर आधिकारिक अपडेट पर नजर बनाए रखें। आवेदन के लिए शिक्षकों को 1100 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा। परीक्षा का आयोजन कक्षा 1 से 12वीं तक के शिक्षकों के लिए किया जाएगा।
परीक्षा में 150 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे
बता दें कि परीक्षा में 150 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा के लिए ढाई घंटे का समय होगा। आवेदन या परीक्षा से जुड़ी किसी भी प्रकार की तकनीकी या अन्य समस्या होने पर हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते है।
