Solar Street Light Bihar: CMS से जुड़ेंगी सभी पंचायतों की लाइटें, लापरवाह एजेंसियों पर गिरेगी गाज

Bihar News: आज मनोज कुमार, सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना की प्रगति हेतु ब्रेडा (Bihar Renewable Energy Development Agency) के मुख्य अभियंता, केंद्रीकृत अनुश्रवण प्रणाली (CMS) का संचालन कर रही एजेंसी Amnex Infotechnologies Pvt. Limited एवं सोलर स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन का कार्य कर रही एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। बैठक में सचिव पंचायती राज विभाग, बिहार ने राज्य की ग्राम पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन के दौरान आ रही चुनौतियों की जानकारी प्राप्त की तथा ग्राम पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन का लक्ष्य ससमय प्राप्त करने हेतु एजेंसी प्रतिनिधियों को निदेशित किया।
बैठक में सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार ने अधिष्ठापित सोलर स्ट्रीट लाइट्स का ब्रेडा के माध्यम से अनुश्रवण एवं रख - रखाव हेतु विकसित केंद्रीकृत अनुश्रवण प्रणाली (CMS) से अनिवार्य रूप से शत प्रतिशत जोड़ना सुनिश्चित करने हेतु एजेंसियों के प्रतिनिधियों को निदेशित किया। सोलर स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन के तीन दिन के अंदर अनिवार्य रूप से केंद्रीकृत अनुश्रवण प्रणाली ( CMS) से एजेंसी से जोड़ना सुनिश्चित करना है। साथ ही फॉल्टी सोलर स्ट्रीट लाईट्स की रिपोर्ट नियमित रूप से एजेंसियों को भेजी जाती है, उन्हें निर्धारित समयसीमा के अंदर बदलना भी एजेंसियों की जिम्मेदारी है।
जिन एजेंसियों द्वारा सोलर स्ट्रीट लाईट्स के CMS इंटीग्रेशन कार्य ससमय नहीं किया गया है तथा फॉल्टी सोलर स्ट्रीट लाईट्स को ससमय नहीं बदला गया है उनके अनुरक्षण मद से होने वाले भुगतान पर रोक लगाने हेतु भी सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा पदाधिकारियों को निदेशित किया गया।
सोलर स्ट्रीट लाईट के सीएमएस पोर्टल पर सिग्नल लॉस की स्थिति को शीघ्र दुरुस्त करने हेतु सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा एजेंसियों के प्रतिनिधियों को निदेशित किया गया। सोलर स्ट्रीट लाईट के रख-रखाव हेतु एजेंसी द्वारा क्षेत्र में बनाए गए सर्विस स्टेशन का निरीक्षण करने के लिए भी सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा पदाधिकारियों को निदेशित किया गया।
आयोजित बैठक में नवीन कुमार सिंह, निदेशक, पंचायती राज विभाग, आदित्य प्रकाश, अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, शम्स जावेद अंसारी, संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सहित विभाग एवं ब्रेडा के पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहे।