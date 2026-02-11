आखिर कौन फैला रहा है बार-बार दहशत? छठी बार मिली बम की धमकी, पटना सिविल कोर्ट में मची अफरा-तफरी

Edited By Harman, Updated: 11 Feb, 2026 12:00 PM
Patna Civil Court Bomb Threat : बिहार में पटना सिविल कोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। लगातार छठी बार कोर्ट परिसर को निशाना बनाते हुए इस तरह की चेतावनी दी गई है। 48 घंटे पहले भी इसी तरह की धमकी मिली थी, जिसके बाद...
Patna Civil Court Bomb Threat : बिहार में पटना सिविल कोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। लगातार छठी बार कोर्ट परिसर को निशाना बनाते हुए इस तरह की चेतावनी दी गई है। 48 घंटे पहले भी इसी तरह की धमकी मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा पहले ही कड़ी कर दी गई थी। फिर धमकी मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई।
बम होने की सूचना के बाद एहतियातन पूरे व्यवहार न्यायालय परिसर को खाली करा लिया गया। मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर दिए गए और आम लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई। अचानक हुई इस कार्रवाई से कोर्ट परिसर में अफरातफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस, डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया। कोर्ट के हर हिस्से, पार्किंग एरिया और आसपास के इलाकों की बारीकी से जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि पिछले पांचों बार ये सूचनाएं अफवाह साबित हुई थीं, लेकिन हम सुरक्षा में कोई जोखिम नहीं ले सकते। पूर्व में मिली धमकियां ईमेल के जरिए भेजी गई थीं।
फिलहाल किसी संदिग्ध वस्तु के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। जांच पूरी होने और सुरक्षा एजेंसियों की हरी झंडी मिलने के बाद ही कोर्ट की सामान्य कार्यवाही बहाल की जाएगी। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक, दो दिन पहले भी ऐसी ही बम की धमकी मिली थी, जो बाद में फेक निकली। हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि वे इस नई धमकी को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि सिक्योरिटी चेक और जांच एजेंसियों से क्लियरेंस मिलने के बाद ही कोर्ट का नॉर्मल कामकाज फिर से शुरू होगा। खास बात यह है कि पूर्णिया के MP राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव से जुड़े दो केस बुधवार को पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्टेड थे, जो बम की धमकी वाले दिन ही था। सोमवार को भी ऐसी ही धमकी मिली थी। इस वजह से, पप्पू यादव केस की सुनवाई मंगलवार को रीशेड्यूल की गई। पुलिस और जांच एजेंसियां बार-बार मिल रही धमकियों के सोर्स का पता लगाने के लिए अपनी जांच जारी रखे हुए हैं।