PM Kisan Yojana: करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी! इस दिन खाते में आएगी 22वीं किस्त

Edited By Ramanjot, Updated: 07 Feb, 2026 06:15 PM

pm kisan 22nd kist kab aayegi

कृषि मंत्रालय ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। लाभार्थी किसान pmkisan.gov.in पर जाकर अपना स्टेटस और ई-केवाईसी की स्थिति चेक कर सकते हैं। किस्त न रुकने के लिए लैंड सीडिंग और ई-केवाईसी अनिवार्य है।

PM Kisan 22nd kist kab aayegi : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना(PM Kisan Yojana) के लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। देश के करोड़ों अन्नदाताओं की आर्थिक स्थिति को मजबूती देने वाली इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 22वीं किस्त का इंतजार अब खत्म होने वाला है। पिछली किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी होने के बाद, अब केंद्र सरकार होली के त्योहार से पहले किसानों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। 

होली से पहले बरसेगी आर्थिक राहत 
कृषि मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, 22वीं किस्त जारी करने की प्रशासनिक और तकनीकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। 
संभावित तारीख: इस साल होली 4 मार्च 2026 को है। ऐसे में संभावना है कि मार्च के पहले सप्ताह या फरवरी के अंत तक किसानों के बैंक खातों में ₹2,000 की राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। सालाना ₹6,000 की सहायता के तहत यह इस साल की पहली और योजना की कुल 22वीं किस्त होगी। 

कैसे चेक करें अपना 'बेनिफिशियरी स्टेटस'? 

यदि आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं, तो अपनी किस्त का स्टेटस चेक करने के लिए इन आसान स्टेप्स का पालन करें: 

आधिकारिक वेबसाइट: सबसे पहले pmkisan.gov.in पर जाएं। 
फार्मर कॉर्नर: होमपेज पर दाईं ओर 'Farmer Corner' सेक्शन में जाएं। 
स्टेटस विकल्प: यहां 'Beneficiary Status' के विकल्प पर क्लिक करें। 
विवरण भरें: अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें। 
डेटा प्राप्त करें: 'Get Data' पर क्लिक करते ही आपकी ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग और अगली किस्त की जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी। 

समस्या आने पर क्या करें?
अगर स्टेटस चेक करने पर आपकी किस्त 'Pending' या 'Error' दिखा रही है, तो इन माध्यमों से सहायता प्राप्त करें: 

नजदीकी कृषि कार्यालय: अपने जिले के कृषि विभाग में संपर्क कर लैंड सीडिंग की समस्या हल कराएं। 
कॉमन सर्विस सेंटर (CSC): ई-केवाईसी या अन्य तकनीकी सुधार के लिए अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाएं। 
हेल्पलाइन: तकनीकी दिक्कतों के लिए योजना की आधिकारिक हेल्पलाइन नंबरों का सहारा लें।

