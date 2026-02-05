Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • PM Kisan Yojana : किसानों की 'होली' होगी खास, इन लोगों के खाते में आएंगे 4-4 हजार रुपए, क्या आप भी हैं लिस्ट में?

PM Kisan Yojana : किसानों की 'होली' होगी खास, इन लोगों के खाते में आएंगे 4-4 हजार रुपए, क्या आप भी हैं लिस्ट में?

Edited By Ramanjot, Updated: 05 Feb, 2026 05:36 PM

pm kisan yojana rs 4 000 will be credited to accounts of these people

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए अच्छी खबर है। कृषि मंत्रालय होली (4 मार्च 2026) से पहले लाभार्थियों के खातों में 2,000 रुपये की राशि भेज सकता है। जिन किसानों की 21वीं किस्त तकनीकी खराबी से रुकी थी,...

PM Kisan Yojana:  देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए होली का त्योहार इस बार दोगुनी खुशियां लेकर आ सकता है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना की 22वीं किस्त जारी करने की अंतिम तैयारियों में है। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार, कृषि मंत्रालय होली के पावन अवसर से पहले किसानों के बैंक खातों में सीधे डीबीटी (DBT) के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करने की योजना बना रहा है। 

होली से पहले होगा पैसों का हस्तांतरण 

इस साल होली का पर्व 4 मार्च 2026 को मनाया जाएगा। कृषि मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि सरकार की कोशिश है कि बुधवार, 4 मार्च से पहले ही लाभार्थियों के खातों में 2,000 रुपये की राशि भेज दी जाए। हालांकि, विभाग द्वारा अभी तक किसी निश्चित तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 

किन्हें मिलेंगे 4,000 रुपये? 

योजना के तहत एक विशेष प्रावधान उन किसानों के लिए भी है जिन्हें पिछली यानी 21वीं किस्त (19 नवंबर को जारी) तकनीकी कारणों या बैंक विवरण में त्रुटि की वजह से नहीं मिल पाई थी। 

बकाया राशि: जिन पात्र किसानों की 21वीं किस्त अटकी हुई है, उन्हें इस बार पिछली और नई किस्त मिलाकर कुल 4,000 रुपये दिए जाएंगे। 

और ये भी पढ़े

सामान्य लाभार्थी: अन्य सभी नियमित पात्र किसानों को नियमानुसार 2,000 रुपये की किस्त प्राप्त होगी। 

इन 3 शर्तों के बिना अटक सकता है पैसा 

सरकार ने फर्जीवाड़े को रोकने के लिए नियमों में सख्ती बरती है। किस्त का लाभ पाने के लिए निम्नलिखित कार्य अनिवार्य हैं: 

  • eKYC: पीएम किसान पोर्टल पर ई-केवाईसी प्रक्रिया का पूरा होना। 
  • आधार लिंकिंग: बैंक खाते का आधार कार्ड (UID) से लिंक और डीबीटी के लिए सक्रिय होना। 
  • भू-सत्यापन (Land Records): आवेदक की जमीन के रिकॉर्ड का पोर्टल पर सही ढंग से अपडेट होना।

यदि आपने अभी तक अपनी ई-केवाईसी (eKYC) पूरी नहीं की है, तो तुरंत पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी सीएससी (CSC) सेंटर पर जाकर इसे पूरा करें, अन्यथा आपकी 22वीं किस्त रोकी जा सकती है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!