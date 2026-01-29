Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • महिला उद्यमियों के लिए खुशखबरी: बिहार में स्वरोजगार के लिए मिलेगी 2 लाख रुपए की अतिरिक्त वित्तीय मदद

महिला उद्यमियों के लिए खुशखबरी: बिहार में स्वरोजगार के लिए मिलेगी 2 लाख रुपए की अतिरिक्त वित्तीय मदद

Edited By Ramanjot, Updated: 29 Jan, 2026 06:51 PM

additional financial assistance of rs 2 lakh will be provided for self employm

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत चयनित महिलाओं को दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले चरण में प्रत्येक परिवार की एक महिला को 10,000 रुपये दिए जा चुके हैं। छह महीने...

Bihar News : बिहार सरकार ने महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में अहम पहल करते हुए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत चयनित लाभुकों को दो लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बृहस्पतिवार को इसकी जानकारी दी। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिरिक्त सहायता राशि चरणबद्ध तरीके से प्रदान की जाएगी, बशर्ते लाभुकों ने पहले दी गई सहायता का सही उपयोग करते हुए रोजगार शुरू किया हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि शुरू किया गया रोजगार सुचारू रूप से संचालित पाया जाता है, तो जरूरत के अनुसार एकमुश्त सहायता राशि भी दी जा सकती है। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर साझा एक पोस्ट में कहा कि महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को स्वरोजगार के माध्यम से उद्यमी के रूप में स्थापित करना है। 

1.56 करोड़ महिलाओं को मिला लाभ
मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के प्रथम चरण में प्रत्येक परिवार की एक महिला को 10 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है। अब तक 1 करोड़ 56 लाख लाभुकों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से राशि भेजी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के शेष पात्र आवेदकों को भी नियमानुसार शीघ्र ही डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में राशि अंतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि योजना के तहत महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के छह माह बाद उनके कार्यों का आकलन किया जाएगा और आवश्यकता के अनुसार दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!