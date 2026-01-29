'तुम्हें मेरे दोस्तों के साथ भी संबंध बनाना होगा'... बॉयफ्रेंड ने पहले शादी के लिए बुलाया, फिर 4 युवकों के साथ मिलकर किया....

Bihar Gangrape : मधेपुरा में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता के अनुसार उसका प्रेमी रौशन कुमार ने शादी का झांसा देकर बुलाया और अपने चार साथियों के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता बेहोश होकर सिंहेश्वर मंदिर परिसर...

Bihar Gangrape : बिहार के मधेपुरा जिले में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य चार आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी जारी है। पीड़िता का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है।



बताया जा रहा है कि पीड़िता का पिछले करीब एक वर्ष से रौशन कुमार (23) नामक युवक से प्रेम संबंध था। 24 जनवरी को आरोपी ने युवती को शादी का भरोसा दिलाकर बांसबिट्टी इलाके में बुलाया। आरोप है कि वहां रौशन के साथ उसके चार दोस्त भी मौजूद थे। युवती को एक कमरे में ले जाया गया, जहां पहले रौशन ने जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में उसके चारों दोस्तों ने भी एक-एक कर उसके साथ दरिंदगी की।



विरोध करने पर दी जान से मारने की धमकी

पीड़िता ने बताया कि विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। घटना के बाद सभी आरोपी उसे वहीं छोड़कर फरार हो गए। मानसिक रूप से टूट जाने के कारण पीड़िता ने जहर खा लिया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। 25 जनवरी की शाम पीड़िता सिंहेश्वर मंदिर परिसर में बेहोशी की हालत में मिली। स्थानीय लोगों की सूचना पर उसे तत्काल सिंहेश्वर अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। होश में आने के बाद पीड़िता ने पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी।



रिश्ते में युवती का चाचा लगता है आरोपी

बुधवार को महिला थाने में पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी रौशन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी पीड़िता के ही गांव का रहने वाला है और रिश्ते में उसका दूर का चाचा लगता है। मधेपुरा के एसपी संदीप सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम का गठन किया गया है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है और घटना में शामिल अन्य चार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।