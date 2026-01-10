Purnia News: 10 हजार रुपए के लिए साले ने की जीजा की बेरहमी से हत्या, पहले कुदाल से किए 10 वार, फिर 3 फीट गड्ढे में दफनाया..

Purnia News: हत्या के बाद आरोपी ने आम के पेड़ के पास 3 फीट गहरा गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया ताकि किसी को शक न हो। मृतक के परिजनों ने 8 जनवरी को गांव वालों के साथ सदर SDPO-2 राजेश कुमार से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी...

Purnia News: बिहार के पूर्णिया जिले (Purnia News) से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां महज 10 हजार रुपए के विवाद में एक साले ने अपने ही जीजा की निर्मम हत्या कर दी। आरोपी ने हत्या के बाद शव को 3 फीट गहरे गड्ढे में दफना कर सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया।

पैसे लौटाने के बहाने बुलाया, कुदाल से 10 बार किया हमला

मृतक की पहचान 45 वर्षीय शफीक आलम के रूप में हुई है, जबकि आरोपी उसका साला 25 वर्षीय मोहम्मद समीर बताया जा रहा है। घटना 4 जनवरी की है, जबकि शव 8 जनवरी को पुलिस ने बरामद किया। जानकारी के अनुसार, मोहम्मद समीर ने शफीक आलम से 10 हजार रुपये कर्ज लिए थे। पैसे लौटाने के बहाने उसने जीजा को फोन कर घर से करीब 500 मीटर दूर एक सुनसान जगह पर बुलाया। वहां आरोपी ने धारदार कुदाल से सिर, चेहरे और शरीर पर करीब 10 वार कर बेरहमी से हत्या कर दी।

हत्या के बाद शव दफनाया

हत्या के बाद आरोपी ने आम के पेड़ के पास 3 फीट गहरा गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया ताकि किसी को शक न हो। मृतक के परिजनों ने 8 जनवरी को गांव वालों के साथ सदर SDPO-2 राजेश कुमार से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी मोहम्मद समीर को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपी ने हत्या की बात कबूल कर ली।

निशानदेही पर शव बरामद

आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने झगड़वा इलाके में आम के पेड़ के पास खुदाई कर शव बरामद किया। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतक के बेटे की शिकायत पर श्रीनगर थाना पुलिस ने FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।



