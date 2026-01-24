VIDEO: Purnia Police की बड़ी सफलता, Smack के साथ दो Smugglers गिरफ्तार

Edited By Swati Sharma, Updated: 24 Jan, 2026 03:32 PM
Purnia News: पुलिस को सूखे नशे ( Drug Smugglers ) के खिलाफ मुहिम में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बंगाल से मधेपुरा जा रहे 50 लाख मूल्य के रुपये से अधिक कीमत के स्मैक ( Smack ) की खेप को पुलिस ने बरामद किया है। जप्त स्मैक का वजन 1kg 900 ग्राम है। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है।