  • Ayodhya Ram Mandir Security: राम मंदिर परिसर में नमाज की कोशिश, कश्मीर निवासी युवक हिरासत में, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट राम मंदिर परिसर में हड़कंप

Edited By Ramanjot, Updated: 11 Jan, 2026 07:28 AM

अयोध्या स्थित राम मंदिर परिसर में शनिवार सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक व्यक्ति ने मंदिर के दक्षिणी परकोटे में स्थित सीता रसोई के पास नमाज पढ़ने की कोशिश की।

Ayodhya Ram Mandir News: अयोध्या स्थित राम मंदिर परिसर में शनिवार सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक व्यक्ति ने मंदिर के दक्षिणी परकोटे में स्थित सीता रसोई के पास नमाज पढ़ने की कोशिश की। मौके पर तैनात सुरक्षाबलों ने तुरंत उसे रोकते हुए हिरासत में ले लिया।

आरोपी की पहचान जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले के निवासी 55 वर्षीय अब्दुल अहद शेख के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, वह सामान्य दर्शनार्थी की तरह मंदिर परिसर में प्रवेश कर दर्शन कर चुका था।

रोके जाने पर नारे लगाने का आरोप

सूत्रों के मुताबिक, जब सुरक्षाबलों ने युवक को नमाज पढ़ने से रोका, तो उसने कथित तौर पर समुदाय विशेष से जुड़े नारे लगाए। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने स्थिति को गंभीर मानते हुए उसे तुरंत हिरासत में ले लिया।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, खुफिया एजेंसियां और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूछताछ शुरू की गई।

तलाशी में क्या मिला, क्या बोला आरोपी

सुरक्षा एजेंसियों ने तलाशी के दौरान युवक के पास से काजू और किशमिश बरामद होने की पुष्टि की है। पूछताछ में उसने अजमेर जाने की योजना की बात कही है।

फिलहाल जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि:वह अयोध्या क्यों आया,मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश क्यों की,किसी के संपर्क में था या नहीं और इसके पीछे उसकी मंशा क्या थी।

शोपियां स्थित घर तक पहुंची जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए अयोध्या पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने कश्मीर लिंक की भी जांच शुरू कर दी है। शोपियां स्थित उसके घर पर सुरक्षाकर्मी पहुंचे, जहां उसके बेटे इमरान शेख ने बताया कि उसके पिता करीब 5–6 दिन पहले घर से निकले थे।

परिजनों का दावा है कि अब्दुल अहद शेख की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि वह अयोध्या पहुंचे हैं।

पहले भी सामने आ चुका है ऐसा मामला

गौरतलब है कि इससे पहले 3 मई 2025 को भी राम जन्मभूमि परिसर में ऐसी ही एक घटना सामने आई थी। उस समय महाराष्ट्र के नागपुर की रहने वाली एक महिला को गर्भगृह के पास संदिग्ध गतिविधियों के चलते पकड़ा गया था।

पूछताछ में उस महिला के व्यवहार को भी मानसिक अस्वस्थता से जुड़ा बताया गया था। सत्यापन और मेडिकल जांच के बाद उसे छोड़ दिया गया था।

सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय

राम मंदिर परिसर में नमाज की अनुमति नहीं है, इसके बावजूद पिछले नौ महीनों में दो बार ऐसी कोशिशें सामने आना सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बन गया है।

हालांकि, दोनों मामलों में आरोपी खुद को पर्यटक बता चुके हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इस एंगल से भी जांच कर रही हैं कि कहीं यह:सुरक्षा व्यवस्था की रेकी (Recce) या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा
तो नहीं।

सेब की खेती करता है अहद शेख

जांच में सामने आया है कि अब्दुल अहद शेख शोपियां में सेब की खेती करता है और वह पहले भी अमृतसर सहित कई धार्मिक व पर्यटन स्थलों की यात्रा कर चुका है।

प्रशासन और ट्रस्ट की चुप्पी

फिलहाल जिला प्रशासन और राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। घटना के बाद मंदिर परिसर और आसपास सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है।

