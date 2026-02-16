गर्मी में क्यों बढ़ जाता है शुगर? अपनाएं ये अचूक घरेलू नुस्खे, मिनटों में कंट्रोल होगी डायबिटीज

Main Menu

Edited By Harman, Updated: 16 Feb, 2026 12:21 PM

Remedies To Control Diabetes : गर्मियों का बढ़ता तापमान सामान्य लोगों के साथ-साथ डायबिटीज रोगियों के लिए भी चुनौतीपूर्ण होता है। गर्मी और डिहाइड्रेशन के कारण शरीर में इंसुलिन का उपयोग करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल अचानक बढ़...

Remedies To Control Diabetes : गर्मियों का बढ़ता तापमान सामान्य लोगों के साथ-साथ डायबिटीज रोगियों के लिए भी चुनौतीपूर्ण होता है। गर्मी और डिहाइड्रेशन के कारण शरीर में इंसुलिन का उपयोग करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल अचानक बढ़ सकता है।

गर्मियों में डायबिटीज कंट्रोल करने के अचूक घरेलू उपाय

1. हाइड्रेशन और प्राकृतिक जूस 

गर्मियों में शरीर से पसीना अधिक निकलता है, जिससे खून गाढ़ा हो सकता है और शुगर लेवल बढ़ सकता है।

पानी: दिनभर में कम से कम 3-4 लीटर पानी पिएं।

नींबू पानी: बिना चीनी वाला नींबू पानी और काला नमक न केवल ताजगी देता है, बल्कि विटामिन C का अच्छा स्रोत भी है।

2. हर्बल पत्तों का जादू 

भारतीय आयुर्वेद में कुछ पत्तों को एंटी-डायबिटिक माना गया है:

कढ़ी पत्ता और नीम: सुबह खाली पेट नीम या कढ़ी पत्ते चबाने से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है।

तुलसी: यह तनाव कम करती है और मेटाबॉलिज्म सुधारती है।

3. फाइबर से भरपूर आहार 

सब्जियां और फल फाइबर का भंडार हैं, जो खून में शुगर के अवशोषण को धीमा कर देते हैं।

गर्मियों की सब्जियां: लौकी, तोरई, करेला और खीरा डायबिटीज रोगियों के लिए अमृत समान हैं। इनमें पानी की मात्रा अधिक और कैलोरी कम होती है।

अलसी के बीज : इनमें मौजूद ओमेगा-3 और फाइबर ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद करते हैं।

4. व्यायाम का सही समय 

गर्मी में कड़ी धूप में वर्कआउट करने से 'हीट स्ट्रेस' हो सकता है, जो शुगर लेवल बिगाड़ सकता है।

ठंडी जगह चुनें: सुबह जल्दी या शाम को सूरज ढलने के बाद ही टहलें या योग करें।

इनडोर वर्कआउट: यदि बाहर बहुत गर्मी है, तो घर के अंदर ही स्ट्रेचिंग या हल्की एक्सरसाइज करें।
 


 

