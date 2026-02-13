ग्राहक बनकर आए बदमाश, मिनटों में 300 ग्राम सोना और 20 किलो चांदी लेकर फरार

Main Menu

Edited By Ramanjot, Updated: 13 Feb, 2026 10:31 PM

samastipur jewellery loot

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर जिले में शुक्रवार दोपहर एक बड़ी लूट की वारदात ने सनसनी फैला दी। खानपुर थाना क्षेत्र के श्रीपुरगाहर पूर्वी पंचायत स्थित गाहर चौक पर ‘प्रियंका ज्वेलरी’ नामक दुकान को निशाना बनाते हुए हथियारबंद अपराधियों ने 50 लाख रुपये से अधिक मूल्य के आभूषण लूट लिए। घटना के बाद इलाके में अफरातफरी और दहशत का माहौल बन गया।

कैसे दिया वारदात को अंजाम?

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तीन नकाबपोश युवक अपाचे बाइक पर सवार होकर दुकान पर पहुंचे। वे ग्राहक बनकर अंदर दाखिल हुए। कुछ ही क्षण में उन्होंने दुकान मालिक भोला साह पर पिस्तौल तान दी और उन्हें काबू में कर लिया।

विरोध की स्थिति में बदमाशों ने 4 से 5 राउंड हवाई फायरिंग की। इसके बाद करीब 300 ग्राम सोना और लगभग 20 किलो चांदी समेटकर वे रोसड़ा की दिशा में फरार हो गए। पूरी घटना कुछ ही मिनटों में अंजाम दी गई।

पुलिस ने शुरू की जांच

सूचना मिलते ही खानपुर थाना की टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान घटनास्थल से दो खोखा बरामद किए गए। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में छापेमारी कर रही है।

सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और तकनीकी साक्ष्य जुटाने के लिए विशेषज्ञ टीम की मदद ली जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई बिंदुओं पर जांच चल रही है।

सड़क जाम और प्रदर्शन

लूट की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। प्रदर्शनकारियों ने रोसड़ा-हथौड़ी मार्ग पर जाम लगा दिया और आगजनी की, जिससे करीब दो घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद जाम हटाया गया और यातायात सामान्य हुआ।

दहशत का माहौल

घटना के बाद व्यापारियों और स्थानीय निवासियों में असुरक्षा की भावना बढ़ गई है। पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है और मामले की गहन जांच जारी है।

