Bihar News: बिना फीस, पूरी सुविधा! SC-ST छात्रों के लिए 91 आवासीय स्कूलों में दाख़िले का ऐलान

Edited By Ramanjot, Updated: 05 Jan, 2026 08:41 PM

राज्य के 91 डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालयों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है।

Bihar News: राज्य के 91 डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालयों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन विद्यालयों में कक्षा 1 और कक्षा 6 में नामांकन किया जाएगा।

डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालयों का उद्देश्य एससी-एसटी वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ समग्र विकास का बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना है। यहां छात्रों को आवास, भोजन, शिक्षा, खेलकूद एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

एससी एवं एसटी कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, नामांकन के लिए आवेदन प्रक्रिया 6 जनवरी से प्रारंभ होकर 5 फरवरी तक चलेगी। प्रवेश परीक्षा का आयोजन 22 फरवरी को राज्य स्तर पर किया जाएगा। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 15 से 20 फरवरी के बीच जारी किए जाएंगे। वहीं, परीक्षा परिणाम 10 मार्च को घोषित होगा तथा नामांकन की प्रक्रिया 11 मार्च से शुरू की जाएगी।

कक्षा 1 में लॉटरी, कक्षा 6 में परीक्षा से होगा चयन

चयन प्रक्रिया के तहत कक्षा 1 में नामांकन ऑनलाइन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा, जबकि कक्षा 6 में नामांकन राज्यस्तरीय लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा के आधार पर होगा। कक्षा 6 की परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे।

आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा सकती है। ऑफलाइन आवेदन के लिए अभिभावक अपने जिले के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण कार्यालय में आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। वहीं, ऑनलाइन आवेदन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://scst-school.co.in/student_reg.php के माध्यम से किया जा सकता है।

विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

