  • RJD युवा मोर्चा ब्लॉक अध्यक्ष 3 लाख की विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार, लग्जरी कार से बरामद हुई 187 लीटर दारू

Edited By Ramanjot, Updated: 13 Jan, 2026 08:34 AM

rjd leader liquor smuggling bihar

दरभंगा में बिहार शराबबंदी के सख्त कानून के बावजूद अवैध शराब का धंधा फल-फूल रहा है, जहां राजनीतिक कनेक्शन का सहारा लेकर तस्करी जारी है।

RJD Leader Arrested: दरभंगा में बिहार शराबबंदी के सख्त कानून के बावजूद अवैध शराब का धंधा फल-फूल रहा है, जहां राजनीतिक कनेक्शन का सहारा लेकर तस्करी जारी है। ताजा बड़ा खुलासा अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र से हुआ है, जहां पुलिस ने आरजेडी युवा मोर्चा के हयाघाट ब्लॉक अध्यक्ष गोविंद साह को भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ पकड़ा। आरोपी पर पहले से शराब तस्करी के 7 मामले दर्ज हैं, और वह कई बार जेल जा चुका है।

वाहन चेकिंग के दौरान खुलासा, कार से मिली 187 लीटर से ज्यादा शराब

रविवार रात गुप्त सूचना मिलने पर अशोक पेपर मिल थाना के SHO संजीत कुमार ने टीम के साथ विशेष चेकिंग शुरू की। एक चारपहिया वाहन को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें 187.92 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई। इसकी अनुमानित कीमत 3 लाख रुपये है।

वाहन चालक अनिल कुमार यादव (सहोरा गांव निवासी) को मौके पर गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अनिल ने बताया कि वह लहरियासराय LIC ऑफिस से जुड़ा है, और गाड़ी पहले किसी डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जो बाद में कंपनी को बेच दी गई लेकिन रजिस्ट्रेशन अभी पुराने नाम पर है।

अनिल की जानकारी से पुलिस ने बलहा गांव (अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र) में गोविंद साह के घर पर छापा मारा और वहां से 3.240 लीटर अतिरिक्त विदेशी शराब बरामद कर उसे भी गिरफ्तार कर लिया। गोविंद बलहा गांव का रहने वाला है और पुराना शराब कारोबारी माना जाता है।

राजनीतिक पहचान और आपराधिक रिकॉर्ड

गोविंद साह वर्तमान में RJD युवा मोर्चा के हायाघाट प्रखंड अध्यक्ष बताए जा रहे हैं। उसकी पत्नी मालीपट्टी पश्चिम पंचायत की पंचायत समिति सदस्य है। इसके अलावा वर्ष 2019 में अशोक पेपर मिल थाना में उसके खिलाफ मारपीट का मामला भी दर्ज किया गया था। पुलिस का आरोप है कि वह राजनीतिक रसूख की आड़ में अवैध शराब कारोबार को अंजाम दे रहा था।

पुलिस की आगे की कार्रवाई

SHO संजीत कुमार ने बताया कि दोनों आरोपियों से शराब के स्रोत, सप्लाई नेटवर्क और अन्य शामिल लोगों की गहन पूछताछ की जा रही है। बरामद शराब और वाहन जब्त कर लिए गए हैं। सोमवार को कोर्ट में पेश करने के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर सवाल खड़े कर रहे हैं।

