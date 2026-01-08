बिहार में जहरीली शराब का कहर! इस जिले में 60 वर्षीय शख्स की मौत; बेटे की आंखों की रोशनी गई

शराब होम डिलीवरी सर्विस से मंगाई गई थी और 1 जनवरी को ऑनलाइन पेमेंट किया गया था। पुलिस ने बताया कि बबलू शाह ने ऑनलाइन पेमेंट का सबूत पेश किया है। समस्तीपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) संजय पांडे ने बताया, "शराब पीने के बाद 1 जनवरी को पिता और बेटे...

Samastipur News: बिहार के समस्तीपुर जिले में नकली शराब पीने से 60 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसके बेटे की आंखों की रोशनी आंशिक रूप से चली गई। यह घटना मुसरीघरारी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के भाखरी बुजुर्ग गांव की है। पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान बालेश्वर शाह के रूप में हुई है। बालेश्वर शाह के बेटे बबलू शाह ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि उसने शराब के दो टेट्रा-पैकेट खरीदे थे, जबकि एक टेट्रा-पैकेट उसके पिता ने खरीदा था।



शराब होम डिलीवरी सर्विस से मंगाई गई थी और 1 जनवरी को ऑनलाइन पेमेंट किया गया था। पुलिस ने बताया कि बबलू शाह ने ऑनलाइन पेमेंट का सबूत पेश किया है। समस्तीपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) संजय पांडे ने बताया, "शराब पीने के बाद 1 जनवरी को पिता और बेटे दोनों की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें उसी दिन डिस्चार्ज कर दिया गया और वे 2 जनवरी को घर पर रहे।"







पांडे ने आगे बताया, "हालांकि, 2 जनवरी की रात को उनकी हालत फिर से बिगड़ गई और परिवार वाले उन्हें वापस एक प्राइवेट अस्पताल ले गए। बाद में, उन्हें पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (PMCH) रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान बालेश्वर शाह की मौत हो गई।" अधिकारी ने बताया कि परिवार ने स्थानीय पुलिस को बिना बताए शव का अंतिम संस्कार कर दिया। बुधवार रात को बबलू शाह की पत्नी राधा देवी ने मुसरीघरारी पुलिस स्टेशन के SHO को घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने बबलू शाह का बयान दर्ज किया, जिसने उसकी पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत की बातों की पुष्टि की।





पांडे ने कहा, "हमने मामले का संज्ञान लिया है और FIR दर्ज की है। शराब के टेट्रा-पैकेट जब्त कर लिए गए हैं और जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिए गए हैं। हम जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिससे मौत के सही कारण का पता चलेगा।" उन्होंने आगे कहा, "समस्तीपुर पुलिस उन डॉक्टरों से भी संपर्क कर रही है जिन्होंने समस्तीपुर और पटना में पीड़ितों का इलाज किया था। हम बबलू शाह के इस दावे की जांच कर रहे हैं कि उसकी आंखों की रोशनी आंशिक रूप से चली गई है।" सूत्रों ने बताया कि शराब कथित तौर पर मृतक के एक पड़ोसी ने सप्लाई की थी।