सख्त Action, इस थाने का SHO सस्पेंड, जानें क्यों हुई कार्रवाई

Edited By Harman, Updated: 31 Jan, 2026 11:04 AM

Bihar News : बिहार में सारण जिले के पानापुर थाना प्रभारी को एक महिला की प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के आरोप में सारण के पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया है।

पुलिस सूत्रों ने शनिवार को यहां बताया कि पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार के जनता दरबार में शुक्रवार को पानापुर थाना क्षेत्र की एक महिला ने आरोप लगाया कि उसने पानापुर थाना प्रभारी को एक आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया था। जिसे पानापुर थाना प्रभारी ने दर्ज नहीं किया। 

सूत्रों ने बताया कि इस मामले की जांच करने के बाद पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार ने पानापुर के थाना प्रभारी को निलंबित करते हुए विधि सम्मत कारर्वाई करने का आदेश दिया है। 

