Bihar News: गया जी में अवैध बालू खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 18 ट्रैक्टर जब्त

Edited By Swati Sharma, Updated: 18 Jan, 2026 05:33 PM

major action taken against illegal sand mining in gaya

Bihar News: बिहार के गया जी जिले में पुलिस ने शनिवार को अवैध बालू खनन के विरूद्ध कार्रवाई कर बालू लदे और बालू ढुलाई में लगे 18 ट्रैक्टरों को जब्त किया है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि सूचना मिली थी कि बकरी फार्म भदेजी के समीप बड़े पैमाने पर अवैध बालू खनन और ढुलाई की जा रही है। इस सूचना के आधार पर वजीरगंज के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुनील कुमार पांडे के नेतृत्व में मुफस्सिल थाना और टनकुप्पा थाना की संयुक्त पुलिस टीम ने उक्त स्थान पर छापेमारी की। सूत्रों ने बताया कि छापेमारी के दौरान बालू लदे और बालू ढुलाई में लगे 18 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है। हालांकि खनन माफिया फरार हो गए।

वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि जब्त ट्रैक्टरों पर खनन विभाग द्वारा नियमानुसार जुर्माना की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि जब्त ट्रैक्टरों के मालिक पर करीब एक करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। अवैध खनन में संलिप्त लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कारर्वाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि खनन माफिया हो या शराब माफिया, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। 

