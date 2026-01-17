Main Menu

  • औरंगाबाद में रिश्तों का खौफनाक अंजाम: अवैध संबंध के विरोध पर विवाहिता की हत्या

Edited By Ramanjot, Updated: 17 Jan, 2026 11:30 PM

aurangabad crime news

बिहार के औरंगाबाद जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोप है कि पति का अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध था, जिसका पत्नी लगातार विरोध कर रही थी।

औरंगाबाद : बिहार के औरंगाबाद जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोप है कि पति का अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध था, जिसका पत्नी लगातार विरोध कर रही थी। इसी बात से नाराज पति ने पहले महिला की लाठी-डंडों से पिटाई की और फिर गला घोटकर उसकी जान ले ली। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और सनसनी फैल गई है।

यह घटना गोह थाना क्षेत्र के चमनपुरा गांव की बताई जा रही है। हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है।

शादी के कुछ दिन बाद ही बिगड़े रिश्ते

मृतका के भाई अमोद कुमार ने बताया कि वर्ष 2008 में उनकी बहन की शादी चमनपुरा गांव निवासी लालू यादव से हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार हुई थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही लालू यादव का अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध हो गया। जब पत्नी ने इसका विरोध किया तो उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। आरोप है कि इसके बाद पति और उसके परिवार के लोग दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को लगातार परेशान करने लगे।

पीट-पीटकर अधमरा, फिर गला घोंटकर हत्या

परिजनों का आरोप है कि महिला के मायके वाले दहेज देने में असमर्थ नहीं थे, इसके बावजूद पति ने अपनी भाभी और अन्य परिजनों के साथ मिलकर विवाहिता की बेरहमी से पिटाई की। जब वह गंभीर रूप से घायल हो गई, तब भी आरोपियों का मन नहीं भरा और अंत में उसका गला घोंटकर हत्या कर दी गई। मृतका अपने पीछे दो छोटे बच्चों को छोड़ गई है। घटना की सूचना मिलते ही मायके पक्ष में कोहराम मच गया और गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया।

घटना के बाद पूरा परिवार फरार

गोह थाना अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी पति और उसके परिवार के सभी सदस्य घर छोड़कर फरार हो चुके थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और फिर परिजनों को सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।

