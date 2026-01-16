Startup Bihar को मिली नई रफ्तार! अविन्या बिहार 2.0 से बदलेगा स्टार्टअप गेम, सीड फंड 25 लाख करने की तैयारी

उद्योग विभाग के अधीन स्टार्टअप बिहार द्वारा राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2026 के अवसर पर आज 16.01.2026 को चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना (CIMP), मीठापुर इंस्टीट्यूशनल एरिया, पटना में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (IIT पटना) के सहयोग से ‘अविन्या...

Bihar News: उद्योग विभाग के अधीन स्टार्टअप बिहार द्वारा राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2026 के अवसर पर आज 16.01.2026 को चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना (CIMP), मीठापुर इंस्टीट्यूशनल एरिया, पटना में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (IIT पटना) के सहयोग से ‘अविन्या बिहार 2.0’ का आयोजन किया गया।

मंच पर विशिष्ट अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल के साथ-साथ डॉ. विद्या नंद सिंह, निदेशक (हथकरघा एवं रेशम), उद्योग विभाग, बिहार सरकार उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अनुभा प्रसाद, महाप्रबंधक, SIDBI तथा प्रो. (डॉ.) सुधीर कुमार, प्रभारी प्रोफेसर एवं सचिव, इन्क्यूबेशन सेंटर, IIT पटना की भी उपस्थिति रही।

इसके अतिरिक्त प्रो. (डॉ.) राणा सिंह, निदेशक, CIMP, कुमोद कुमार, CAO-CIMP, CEO-CIMP-BIIF एवं अध्यक्ष, TiE-पटना तथा सुशील शर्मा, संस्थापक, मारवाड़ी कैटलिस्ट भी मंचासिन रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्री तथा मंचासीन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। स्वागत संबोधन कुमोद कुमार, सीईओ, CIMP-BIIF एवं अध्यक्ष, TiE-पटना द्वारा दिया गया। इस आयोजन के माध्यम से भारत की स्टार्टअप क्रांति में बिहार की बढ़ती भूमिका को रेखांकित किया गया तथा राज्य में सशक्त उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए सरकार की दूरदर्शी सोच को उजागर किया गया।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्योग विभाग के मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल रहे।

सभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि बिहार नवाचार और उद्यमिता के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। बिहार सरकार अवसंरचना, मेंटरशिप और वित्तीय सहायता सहित हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि हमारे उद्यमी अपने विचारों को प्रभावशाली उपक्रमों में परिवर्तित कर सकें। हम सब मिलकर बिहार को भारत की स्टार्टअप क्रांति की अग्रणी शक्ति बनाएंगे।” उन्होंने यह भी जानकारी दी कि सीड फंडिंग की राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये किए जाने के प्रयास जारी हैं।

अविन्या बिहार 2.0 के प्रमुख आकर्षणों में Startupandi.com वेबसाइट का शुभारंभ, स्टार्टअप बिहार एवं TiE पटना के बीच तथा स्टार्टअप बिहार एवं SU&I मैगजीन के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर शामिल रहे।

कार्यक्रम के दौरान शीर्ष पाँच इन्क्यूबेशन सेंटर्स एवं स्टार्टअप सेल्स को सम्मानित किया गया। इसमें राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, वैशाली ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर द्वितीय, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, औरंगाबाद तृतीय, RPCAU, पूसा, समस्तीपुर चतुर्थ तथा गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, गया एवं राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, अरवल ने संयुक्त रूप से पंचम स्थान प्राप्त किया।

सर्वश्रेष्ठ इन्क्यूबेशन सेंटर रैंकिंग में IIT पटना को प्रथम, CIMP पटना को द्वितीय, BAU सबौर, भागलपुर को तृतीय, RPCAU पूसा, समस्तीपुर को चतुर्थ तथा CNLU पटना को पंचम स्थान प्राप्त हुआ।

कार्यक्रम में Awshar AI, Finace India, Jilo Health, Green Stark, Pravisht, RCX Light एवं Biharo सहित कई नवाचारी स्टार्टअप उत्पादों का भी लोकार्पण किया गया, जो बिहार के स्टार्टअप इकोसिस्टम से उभर रही विविध उद्यमशील प्रतिभा को दर्शाता है। साथ ही, अतिथियों द्वारा स्टार्टअप स्टॉल्स का भ्रमण कार्यक्रम को और अधिक जीवंत बना गया।

यह आयोजन बिहार की उद्यमशील प्रतिभा एवं नवाचार का उत्सव मनाने के साथ-साथ स्टार्टअप्स, निवेशकों और नीति-निर्माताओं के बीच सशक्त सहयोग को प्रोत्साहित करने का एक प्रभावी मंच सिद्ध हुआ।