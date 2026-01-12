नालंदा में सनसनीखेज वारदात! धारदार हथियार से युवक का रेता गला, फिर खून से लथपथ शव को बोरे में भरकर.....

Main Menu

12 Jan, 2026

sensational incident in nalanda a young man throat was slit with a sharp weapon

नालंदा: बिहार में नालंदा जिले के थरथरी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने सोमवार को एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी। जिसके बाद शव को बोरे में बंद कर खेत में फेंक दिया गया।

नालंदा: बिहार में नालंदा जिले के थरथरी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने सोमवार को एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी। जिसके बाद शव को बोरे में बंद कर खेत में फेंक दिया गया। 

पुलिस सूत्रों ने बताया कि कोयल बिगहा गांव में अपराधियों ने एक युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी है। मृतक की पहचान विनीत कुमार के पुत्र अंशु राज (20) के रूप में की गयी है। सूत्रों ने बताया कि अंशु रविवार की शाम से लापता था। गांव के एक व्यक्ति ने सूचना दी कि खेत में एक बोरे पर खून के निशान दिखाई दे रहे हैं। पुलिस को सूचित किया गया।

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बोरा खोलकर देखा तो युवक का शव खून से लथपथ मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमॉटर्म के लिए बिहारशरीफ मॉडल अस्पताल भेज दिया है। मामले की छानबीन की जा रही है।

