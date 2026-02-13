Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • जमुई SDO का आधी रात को सदर अस्पताल में छापा, मरीजों को गुमराह करने वाली दो संदिग्ध महिलाएं हिरासत में!

जमुई SDO का आधी रात को सदर अस्पताल में छापा, मरीजों को गुमराह करने वाली दो संदिग्ध महिलाएं हिरासत में!

Edited By Ramanjot, Updated: 13 Feb, 2026 12:42 PM

surprise inspection at jamui sadar hospital two suspicious women detained

निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में मौजूद दो संदिग्ध महिलाओं को पकड़ा गया, जिनसे गहन पूछताछ की गई। दोनों महिलाओं से पहचान पत्र और संबंधित दस्तावेज मांगे गए। बाद में उन्हें टाउन थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया, जहां उनसे पूछताछ जारी है।

Bihar News: बिहार के जमुई जमुई सदर अस्पताल में औचक निरीक्षण के दौरान दो संदिग्ध महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) सौरव कुमार ने गुरुवार की रात अचानक सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। 

निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में मौजूद दो संदिग्ध महिलाओं को पकड़ा गया, जिनसे गहन पूछताछ की गई। दोनों महिलाओं से पहचान पत्र और संबंधित दस्तावेज मांगे गए। बाद में उन्हें टाउन थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया, जहां उनसे पूछताछ जारी है। एसडीओ सौरव कुमार ने बताया कि सदर अस्पताल से लगातार दलालों और बिचौलियों की शिकायतें मिल रही थीं। उन्होने बताया कि सामान्य बीमारी से पीड़ित मरीजों को बहला-फुसलाकर निजी अस्पतालों में ले जाया जा रहा था। 

PunjabKesari

गुरुवार रात सूचना मिली कि कुछ लोग मरीजों को गुमराह कर अस्पताल से बाहर ले जाने की तैयारी में हैं, जबकि वे मरीजों के परिजन भी नहीं थे। सूचना मिलते ही वह अस्पताल पहुंचे और संदिग्ध गतिविधियों पर कार्रवाई की गई। अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान अस्पताल के आसपास खुले मेडिकल स्टोरो की भी जांच की गई। जहां दो मेडिकल स्टोरों के जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। उन्होंने बताया कि महर्षि मेडिकल और नालंदा मेडिकल में लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं पाया गया। 

PunjabKesari

दवाइयों की बिक्री के बिल उपलब्ध नहीं थे और कई मामलों में केस मेमो भी नहीं मिले। नियमों की अनदेखी को गंभीरता से लेते हुए दोनों मेडिकल दुकानों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। एसडीओ ने बताया कि मामले की सूचना ड्रग इंस्पेक्टर को दे दी गई है। इसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!