पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की जयंती: CM नीतीश ने आदमकद प्रतिमा का किया अनावरण; दी भावभीनी श्रद्धांजलि

Sushil Modi's birth Anniversary: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने सोमवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री पद्मभूषण स्व. सुशील कुमार मोदी (Sushil Kumar Modi) की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया और पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राजेन्द्र नगर स्थित सुशील मोदी स्मृति पार्क में स्व. सुशील कुमार मोदी की जयंती समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्व. सुशील कुमार मोदी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया और पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार विधान सभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार, बिहार विधान परिषद् के सभापति अवधेश नारायण सिंह, जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डे, कृषि मंत्री रामकृपाल यादव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री संजय कुमार सिंह, सहकारिता मंत्री डॉ.प्रमोद कुमार, सांसद रविशंकर प्रसाद, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, विधायक प्रमोद कुमार, संजीव चौरसिया, संजय गुप्ता, रत्नेश कुशवाहा, विधान पार्षद संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी जी, विधान पार्षद कुमुद वर्मा, स्व.सुशील कुमार मोदी की धर्मपत्नी जेसी जॉर्ज, पूर्व विधान सभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, पूर्व विधायक अरूण कुमार सिन्हा, जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के राष्ट्रीय महासचिव मनीष कुमार वर्मा, अन्य जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य व्यक्ति तथा राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके बाद श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित स्व.सुशील कुमार मोदी के जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्व. सुशील कुमार मोदी के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी।
इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार विधान सभा अध्यक्ष डॉ.प्रेम कुमार, जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, उद्योग मंत्री डॉ.दिलीप कुमार जायसवाल, सांसद राधामोहन सिंह, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, भाजपा के संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया, बिहार भारतीय जनता पार्टी (BJP) प्रभारी विनोद तावड़े, विधायक संजय गुप्ता, विधान पार्षद संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी जी, स्व. सुशील कुमार मोदी की धर्मपत्नी जेसी जॉर्ज, अन्य जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य व्यक्ति तथा राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी।