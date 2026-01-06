"कांग्रेस ‘राम विरोधी’, उसके नेता चंदन तिलक नहीं लगाते", तेज प्रताप का तीखा हमला, गिरिराज के बयान को दिया समर्थन

तेज प्रताप यादव ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, “गिरिराज बिल्कुल सही कह रहे हैं। वे (कांग्रेस) राम विरोधी हैं। हर कदम पर राम, कृष्ण और महादेव का अपमान किया है। यादव ने कहा, “कांग्रेस के नेता अपने माथे पर चंदन का तिलक नहीं लगाते।"

Tej Pratap Yadav News: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल (JJD) के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने सोमवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ‘राम विरोधी' है और उसने हर कदम पर राम, कृष्ण और महादेव का अपमान किया है।

गिरिराज के बयान का किया समर्थन

तेज प्रताप यादव ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, “गिरिराज बिल्कुल सही कह रहे हैं। वे (कांग्रेस) राम विरोधी हैं। हर कदम पर राम, कृष्ण और महादेव का अपमान किया है।” वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह की उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलकर वीबी-जी राम जी अधिनियम किए जाने के कांग्रेस के विरोध की आलोचना की थी।

केंद्रीय मंत्री सिंह ने रविवार को कांग्रेस पर वीबी-जी राम जी योजना का विरोध करने को लेकर निशाना साधते हुए कहा था कि कांग्रेस को इस पहल में भगवान राम का नाम शामिल किए जाने से समस्या है। यादव ने कहा, “कांग्रेस के नेता अपने माथे पर चंदन का तिलक नहीं लगाते। ऐसा करना चाहिए।” हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि सभी जातियों, समुदायों और धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी भाई हैं।

"प्रियंका गांधी राहुल से ज्यादा काबिल"

असम के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर प्रियंका गांधी वाद्रा को बधाई देते हुए यादव ने कहा, “प्रियंका गांधी को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई। वह राहुल गांधी से अधिक सक्षम हैं। प्रियंका इंदिरा गांधी जैसी दिखती हैं। वह इंदिरा गांधी हैं।”

रेखा आर्य के पति के बिहार की महिलाओं को लेकर दिए बयान पर कही ये बात

पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू द्वारा बिहार की महिलाओं को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर कार्रवाई की मांग भी की। उन्होंने कहा, “उनकी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। बिहार की महिलाओं के खिलाफ इस तरह की अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए।” यादव ने कहा कि इस मामले में केवल माफी पर्याप्त नहीं है। उन्होंने सवाल किया, “वे किससे माफी मांगेंगे? क्या बिहार की बेटियों ने उन्हें माफ कर दिया है?” उन्होंने जोर देकर कहा कि माफी मांगनी ही है तो उन्हें बिहार आकर मांगनी होगी। बांग्लादेश में हुई हिंसा पर पूछे गए सवाल के जवाब में यादव ने कहा कि यह केंद्र सरकार का विषय है और उसी को इसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।