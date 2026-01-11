"लालू यादव को मिले भारत रत्न", तेज प्रताप की मांग, बोले-  मेरे पिता और नीतीश कुमार भाई, अगर...

Main Menu

Edited By Swati Sharma, Updated: 11 Jan, 2026 11:22 AM

tej pratap singh along with nitish demanded bharat ratna for lalu prasad yadav

Bharat Ratna Politics: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) को भारत रत्न देने की मांग के बाद अब जनशक्ति जनता दल (JJD) के प्रमुख तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को भी भारत रत्न पुरस्कार देने की मांग की।

लालू प्रसाद यादव को भी भारत रत्न दिया जाना चाहिए- Tej Pratap Yadav

पटना में मीडिया से बात करते हुए, तेज प्रताप यादव ने कहा, "लालू प्रसाद यादव को भी भारत रत्न दिया जाना चाहिए। अगर लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को यह मिलना चाहिए, तो उन्हें भी दें, क्योंकि कहा जाता है कि मेरे पिता और नीतीश कुमार भाई जैसे थे। यह जनशक्ति जनता दल की मांग है।" इससे पहले शुक्रवार को JD(U) नेता केसी त्यागी ने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संस्थापक सदस्यों में से हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत चौधरी चरण सिंह और दिवंगत कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया था। हम आभार व्यक्त करते हैं। नीतीश कुमार समाजवादी आंदोलन से जुड़े सबसे शानदार नेताओं में से एक हैं जो अभी भी जीवित हैं। वह NDA के संस्थापकों में से एक हैं। वह 'सुशासन बाबू' हैं। हमने आग्रह किया है कि उन्हें भी जीवित रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए।

इधर, केसी त्यागी के बयान पर JDU नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि इस बयान का पार्टी की गतिविधियों से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने नीतीश कुमार के अच्छे स्वास्थ्य पर जोर देते हुए कहा कि केसी त्यागी के बयान व्यक्तिगत क्षमता में दिए गए हैं और उनका पार्टी से कोई संबंध नहीं है।

