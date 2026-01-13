क्या तेज प्रताप यादव थामेंगे NDA का हाथ? विजय सिन्हा के ‘चूड़ा दही' भोज में शामिल होने के बाद अटकलें तेज

Tej Pratap Yadav: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अध्यक्ष लालू प्रसाद (Lalu Prasad) के उनसे अलग रह रहे बड़े बेटे तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा (Vijay...

Tej Pratap Yadav: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अध्यक्ष लालू प्रसाद (Lalu Prasad) के उनसे अलग रह रहे बड़े बेटे तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा (Vijay Kumar Sinha) द्वारा यहां आयोजित ‘चूड़ा दही' भोज में शिरकत की।

तेज प्रताप यादव का विजय सिन्हा ने गर्मजोशी से किया स्वागत

राजद से निष्कासन के बाद अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाने वाले पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव का सिन्हा ने गर्मजोशी से स्वागत किया। यादव ने कुछ दिन पहले उपमुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और उन्हें 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर अपने आवास पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया था। सिन्हा द्वारा आयोजित ‘चूड़ा दही' भोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जनता दल (यूनाइटेड) (जदयू) के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा तथा मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख संतोष कुमार सुमन समेत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए।

समय पर सब साफ हो जाएगा…- Tej Pratap Yadav

हाल में हुए विधानसभा चुनाव में अपनी सीट गंवा चुके यादव से जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या वह राजग में शामिल होने की योजना बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा, “हमारी राजनीतिक विचारधाराएं भले अलग हों, लेकिन हमारी सांस्कृतिक विरासत एक है। बाकी बातों के बारे में समय आने पर पता चल जाएगा।” इस पर उपमुख्यमंत्री सिन्हा ने भी इसी तरह की प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “सभी बिहारी सनातन संस्कृति से सकारात्मक ऊर्जा लेते हुए एकजुट हैं, जिसका प्रतीक मकर संक्रांति है।” तेज प्रताप यादव के राजग में संभावित प्रवेश को लेकर जब उनसे और सवाल किए गए, तो सिन्हा ने कहा, “जैसा आपको बताया गया है, समय आने पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा।” भाजपा नेता ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या यादव के छोटे भाई और राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के भी इस भोज में आने की उम्मीद थी।