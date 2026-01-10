खूनी संघर्ष में बदला हंसी-मजाक, गुस्साए चचेरे भाई ने तलवार से काट दी नाक...मचा हड़कंप

Munger Crime News: बिहार के मुंगेर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर मामूली विवाद में एक शख्स ने अपने चचेरे भाई पर तलवार से हमला कर दिया और उसकी नाक काट दी, जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच...

जानकारी के मुताबिक, मामला जिले के असरगंज थाना क्षेत्र के जलालाबाद गांव का है। घायल की पहचान जलालाबाद गांव निवासी अजय चौधरी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को अजय चौधरी का चचेरा भाई प्रदीप चौधरी शराब के नशे में उनके घर के बाहर गाली गलौज करने लगा। जब अजय अपने चचेरे भाई को समझाने गए तो उसने तलवार से हमला कर दिया और उसकी नाक काट दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। परिजनों द्वारा घायल को तुरंत असरगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें भागलपुर रेफर कर दिया।

जांच में जुटी पुलिस

इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है।बताया दा रहा है कि यह विवाद हंसी-मजाक के कारण शुरू हुआ था। पुलिस का कहना है कि अभी परिजनों द्वारा कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।



